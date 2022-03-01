Стало известно, как ситуация в Украине отразилась на заработке российских звезд

Известный продюсер Сергей Лавров рассказал, как изменились заработки звезд из-за ситуации в Украине. По его словам, таких гонораров, как ранее, можно не ждать.

Топовые знаменитости за корпоратив могли получить 20-30 миллионов рублей. Однако таких гонораров ждать не стоит. На рынке спрос на подобные услуги существенно падает. В связи с этим оплата труда звезд будет значительно снижаться.

Расплачиваться с артистами заказчики станут в рублях. Однако этот факт представителей шоу-бизнеса пока не пугает. Многие из них уже привыкли к разного рода сложностям, в том числе, пандемийным ограничениям и санкциям.

Источник: ctnews.ru