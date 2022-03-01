Сотрудников российских цифровых экосистем командируют на уборку улиц Москвы

Минэкономразвития совместно с Минцифры в целях ликвидации дефицита рабочих мест в предприятиях ГБУ “Жилищник” Москвы предложили направить персонал на выполнение работ по благоустройству улиц, ремонту помещений и иные строительные работы, в том числе по укладке асфальта и бордюрного камня.

– В связи со сложной экономической ситуацией, в том числе из-за катастрофического падения стоимости акций, зарплаты современных it-специалистов экосистем Яндекс, Сбер и других, в стране сравнялись с зарплатами трудовых мигрантов, многие потеряли как минимум 75% ежемесячного дохода. Несмотря на многочисленные попытки удержать персонал, многие сотрудники увольняются и вылетают из России, чтобы получать зарплату в валюте. Мы предлагаем реальный стабильный заработок и постоянных доход, без необходимости следить за финансовым рынком и капитализацией рабочего места, в тому же у нас постоянно востребована рабочая сила и есть вакантные места, – прокомментировали ситуацию в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В мэрии Москвы дополнительно прокомментировали инициативу:

– Любой программист сможет работать строителем, аналитик – прорабом, системный инженер – сантехником или электриком, специалист по нейронным сетям – дворником, у нас найдется вакансия под любые требования и ожидания, ведь интернет то в любой момент могут и отключить, но это не повлияет на наш персонал. Полная защита от любого кризиса обеспечена. Предложение уникально и предоставляется в приоритетном порядке.

Ранее стало известно, что компания Google предлагала вывезти работников крупных экосистем из страны с целью трудоустройства в США и Европе, однако в связи с ограничением воздушного пространства предлагалась компенсация рейсов только в направлении Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, но рейсы в данных направлениях были заняты трудовыми мигрантами. Оставшиеся в стране сотрудники все еще ожидают рейсов в Дубай или Катар.

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