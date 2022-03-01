Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме – “Газпром”

Поставки идут в соответствии с заявками европейских

потребителей, на сегодняшний день это около 110 миллионов кубометров. “Газпром”

осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в

штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн

куб. м на 1 марта”, – говорится в сообщении.

“Газпром” также объявил о начале работы над

совместным проектом с Монголией. По газопроводу “Союз — Восток”

топливо будут поставлять в Китай. После начала военной спецоперации на Донбассе

и введения ЕС антироссийских санкций, цены на газ повысились на 35%. Европейские

страны стали использовать запасы, которые закончились за несколько дней. Позже стоимость

снизилась на 15%, но все равно осталась высокой.

Санкции Запада касаются многих сфер деятельности государства

и жизни людей. ЕС уже закрыл свое воздушное пространство для России, Ростуризм

вывозит граждан из стран Европы. Санкции коснулись практически всех крупных

банков, Россию также отключили от SWIFT. Компании Visa и Mastercard уже сообщили о готовности

исполнять санкционные меры в отношении некоторых российских институций. Также в

“черный список” попали некоторые представители РФ персонально.

Ранее “Дни.ру” писали, что страны ЕС готовятся

арестовать имущество российских олигархов, “близких к правительству”,

о таком решении уже заявили Великобритания и Франция.