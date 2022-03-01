 

Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме – “Газпром”

01.03.2022, 13:20, Разное
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Поставки идут в соответствии с заявками европейских
потребителей, на сегодняшний день это около 110 миллионов кубометров. “Газпром”
осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в
штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн
куб. м на 1 марта”, – говорится в сообщении.

“Газпром” также объявил о начале работы над
совместным проектом с Монголией. По газопроводу “Союз — Восток”
топливо будут поставлять в Китай. После начала военной спецоперации на Донбассе
и введения ЕС антироссийских санкций, цены на газ повысились на 35%. Европейские
страны стали использовать запасы, которые закончились за несколько дней. Позже стоимость
снизилась на 15%, но все равно осталась высокой.

Санкции Запада касаются многих сфер деятельности государства
и жизни людей. ЕС уже закрыл свое воздушное пространство для России, Ростуризм
вывозит граждан из стран Европы. Санкции коснулись практически всех крупных
банков, Россию также отключили от SWIFT. Компании Visa и Mastercard уже сообщили о готовности
исполнять санкционные меры в отношении некоторых российских институций. Также в
“черный список” попали некоторые представители РФ персонально.

Ранее “Дни.ру” писали, что страны ЕС готовятся
арестовать имущество российских олигархов, “близких к правительству”,
о таком решении уже заявили Великобритания и Франция.



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