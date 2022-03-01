 

Князь Монако Альбер II вместе с детьми посетил футбольный матч

01.03.2022, 13:05, Разное
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Князь Монако Альбер II все чаще появляется на публике со своими детьми – 7-летними двойняшками принцессой Габриэллой и принцем Жаком. В минувшие выходные монарха и наследников заметили на футбольном матче. На столичном стадионе, названным в честь Людовика II, встретились местная команда “Монако” с французским “Реймсом” в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Компанию Альберу на трибуне составил вице-президент и генеральный директор футбольного клуба “Монако” Олег Петров.

Младшее поколение дома Гримальди, как всегда, болели эмоционально. Принц Жак и принцесса Габриэлла следили за игрой с трибун, часто поглядывая в бинокли. Впрочем, увы, поддержка такого уровня футболистам не помогла и “Монако” проиграл в домашнем матче со счетом 1:2. 

Князь Монако с детьмиПринц Жак и принцесса ГабриэллаОлег Петров и князь Альбер II

Князь Монако Альбер II на всех последних важных мероприятиях появляется без жены, но с детьми. Принц и принцесса посетили и открытие рождественской ярмарки, на которой монархи присутствуют непременно каждый год, и отметились на двухдневном праздновании одного из главных национальных праздников – Дня Святой Девоты. А их мама, княгиня Шарлен, все так же отсутствует, находясь на лечении в закрытом учреждении.

Она чувствует себя намного лучше, и я надеюсь, что очень скоро вернется в Монако, – сказал князь Альбер и добавил, что княгиня “идет на поправку и ее состояние удовлетворительно”, – прокомментировал князь состояние супруги на прошлой неделе. 

Последний раз Шарлен видели в день своего возвращения из Африки 8 ноября 2021 года. Однако воссоединение с семьей было недолгим. Меньше чем через две недели она уехала из княжества, по словам мужа, туда, где будет “отдыхать” и приходить в себя “от усталости, в том числе и физической”. Европейские СМИ выяснили, что сейчас княгиня Монако находится в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе, где анонимно и конфидециально лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, вызванных, к примеру, медицинскими препаратами, расстройства пищевого поведения, а также расстройства психики.

Княгиня Шарлен, 8 ноября 2021 года



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