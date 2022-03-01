Рестлер и актер Халк Хоган развелся с женой после 11 лет брака

Халк Хоган, “самый узнаваемый рестлер в истории и самый популярный рестлер 1980-х” по версии IGN, подтвердил, что он состоит в разводе с Дженнифер МакДэниел, и сообщил, что у него есть новая девушка. Рестлер, актер и телеведущий был вынужден сделать заявление на фоне слухов в сети о его личном статусе.

Эй, маньяки, просто для протокола, мои посты в Facebook и Instagram посвящены мне и моей девушке Скай, я официально разведен, – написал он в Twitter накануне. – Извините, я думал, что все уже знают, обожаю мою Maniacs4Life.

Впрочем, несколько недель назад папарацци засняли его с другой блондинкой в одном из баров Клируотера, штат Флорида. По данным источников издания TMZ, 68-летний рестлер подал бумаги на развод в октябре прошлого года. Власти быстро удовлетворили запрос, так как общих детей у них нет.

Халк Хоган (настоящее имя – Терри Джин Боллеа) – один из самых известных рестлеров современности. Свою карьеру спортсмен начал в 1977 году. Пять раз становился чемпионом WWF, шесть раз выигрывал титул чемпиона мира WCW в тяжёлом весе, ему принадлежит рекорд по самому долгому владению этим титулом, был дважды введён в Зал славы WWE.

У него также есть более 30 ролей в кино и сериалах, правда, в большинстве из них он играл камео (то есть самого себя). Так, он снялся в фильмах “Без правил” (1989), “Гремлины 2” (1990), “Коммандо из пригорода” (1991), “Мистер Няня” (1993), “Силач Санта-Клаус” (1996), “Клуб шпионов” (1996) и “Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега” (1998). Появился в эпиходических ролях или камео в сериалах “Спасатели Малибу” и “Команда “А”” (в 1985 и 1986), “Крутой Уокер: Правосудие по-Техасски” и других.

На данный момент Халк был женат дважды: с 1983 по 2007 год он состоял в браке с Линдой Клэридж, у них есть дочь Брук (певица и участница реалити-шоу) и сын Ник – сейчас им 33 и 31 год соответственно. В 2009 году после долгого бракоразводного процесса они официально разошлись.

Война окончена. Но я все еще люблю его. Он отец моих детей, – сказала Линда в интервью после развода.

Причина развода неизвестна, но, судя по одному из интервью, Хоган сожалел о случившемся:

Когда ты женат на ком-то 23 года… Ты надеешься на лучшее… Судьба разлучила нас.

В декабре 2010 года Хоган женился на Дженнифер МакДэниел. Торжество прошло на берегу за домом борца в Клируотере.