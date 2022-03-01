В Финляндии сделают бесплатным крепкий алкоголь

Правительство Финляндии в связи со сложившейся ситуацией на Украине приняло решение сделать бесплатным на территории страны крепкий алкоголь.

По словам премьер-министра Санны Марин, мера поможет снять стресс у жителей, накопившийся за последние годы, а также сохранить сбережения граждан, которые они тратили на территории РФ.

– Сегодня поездки финских граждан на территорию России усложнены из-за визовых проблем и проблем безопасности. Поэтому им приходится тратить на жизненно важные продукты питания, такие как алкоголь, более весомые суммы. Чтобы нивелировать это, а также помочь снять стресс в столь непростое время, правительство приняло решение о бесплатной выдаче крепкого алкоголя, согласно нормам, рекомендованным Минздравом, – пояснила глава правительства.

Всем желающим получать бесплатный алкоголь крепостью 40 % предстоит завести социальные карты. Предъявив их, финны смогут посещать точки выдачи спиртных напитков и получить там бесплатно не более 7 литров в неделю. По желанию можно за наличные приобрести алкоголь дополнительно. Пункты будут работать с 8:00 до 20:00, кроме выходных. Воспользоваться социальной программой правительства смогут исключительно граждане Финляндии.

В правительстве уточнили, что пиво и слабоалкогольные напитки будут продаваться по рыночной цене.

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