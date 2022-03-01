 

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн снова будут судиться из-за денег

01.03.2022, 10:10, Разное
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Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн уже давно не вместе: супруги объявили о расставании четыре года назад и получили документы о разводе два года назад. Они даже смогли договориться об опеке над общей дочерью Эверли, хоть и с трудом. Теперь же представители актеров снова встретятся в суде.

В мае прошлого года Дьюэнн подала на экс-возлюбленного в суд с требованием выплатить ей часть дохода от кинофраншизы “Супер Майк”, над которой они работали вместе, еще будучи в браке. Дженна утверждает, что не только поддерживала мужа морально, но и помогла найти хореографа для постановки танцев. Сколько именно требует Дженна от бывшего мужа, неизвестно, однако сумма должна быть внушительной. Франшиза “Супер Майк” – это не только два полнометражных фильма, но и реалити-шоу HBO Max и шоу по мотивам фильма, которое показывают в Лас-Вегасе. Отметим, что только первая часть картины заработала в мировом прокате больше 167 миллионов долларов. 

Очередное слушание по делу состоялось на прошлой неделе, и только сейчас стало известно, что стороны снова не смогли договориться и взяли еще один таймаут. Если до 2 июня представители Татум и Дьюэнн не придут к мировому соглашению, то оба должны будут предстать перед судом лично. 

Ченнинг Татум в фильме “Супер Майк”

Напомним, в апреле 2020 года бывшие супруги Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн, которая незадолго до этого во второй раз стала мамой, окончательно пришли к соглашению об совместной опеке над Эверли. Селебрити, объявившие о разводе в 2018-м, составили детальное расписание встреч с дочкой. Так, она теперь живет у мамы с понедельника по среду, а у папы – со среды по пятницу. Выходные же проводит по очереди то у Дженны, то у Ченнинга. Также родители включили в график свои отпуска: они согласились по очереди брать ее с собой в поездки в летнее время сроком до 10 дней.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн



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