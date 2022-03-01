 

Войска ДНР берут силовиков в кольцо: главное за ночь о спецоперации на Украине к 1 марта

01.03.2022, 8:55, Разное
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По словам Семенова, войска ДНР медленно, но уверенно двигаются
вперед. Он добавил, что ежедневно силовики складывают оружие. Однако есть потери и со стороны ДНР.

Ветеран отметил, что у оставшейся части группировки ВСУ начинаются проблемы с топливом, боекомплектом, питанием и средствами
снабжения. Семенов заявил, что как только кольцо замкнется, у силовиков окончательно упадет моральный дух, и они начнут массово сдаваться – как было в ВОВ под Сталинградом. Конкретного периода, когда это случится, эксперт не смог назвать.

Также в ходе спецоперации на Украине ВСУ за 15 минут
обстреляли Горловку и Зайцево Южное. В ДНР сообщили, что было выпущено 14 мин и восемь снарядов. Это произошло в 06.15 и 06.30.

Кроме того, в ночь на 1 марта украинские войска совершили
шесть обстрелов по трем населенным пунктам ЛНР. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК.

Напомним, 21 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.



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