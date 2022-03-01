В Совете Федерации предложили ввести обязательное лицензирование кухонных обсуждений политики

В Совете Федерации предлагают ввести обязательное лицензирование кухонных обсуждений политики. С таким предложением выступила сенатор Маргарита Павлова.

Для получения лицензии на обсуждение внутренней политики России потребуется пройти обучение и сдать экзамен в ближайшем отделении Центра по противодействию экстремизму, а для получения годичного сертификата на обсуждение известного гражданина потребуется защитить сертификационную работу в эфире «Соловьёв Live».

– В обществе становятся популярно такое явление, как “кухонные разговоры” о политике. Люди собираются дома, на работе и начинают обмениваться информацией о политическом состоянии Российской Федерации, о её международно-политическом положении. Зачастую такая информация оказывается ложной, не соответствующей профессиональной и попросту адекватной аналитике, которую предлагают на федеральном телевидении. Результат очевидный — дезинформация населения, суициды и скулшутинги, — отметила сенатор.

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