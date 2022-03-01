Мнение: О Гааге для Путина… Шок и трепет начался?

И снова — ожидаемо.

Очень просто и где-то даже буднично в последний февральский день, уже за несколько минут до полуночи по Москве на ленты информагентств прилетела новость из Голландии. Тонкой красной линией она безжалостно перечёркивает все 22 года президентства нынешнего российского лидера, превращая его не просто в парию среди приличных людей — гораздо хуже. «Международный уголовный суд в Гааге начинает расследование вторжения России в Украину и постарается закончить его “как можно быстрее”», сообщил прокурор МУС Карим А.А. Хан.

И это — уже практически финиш…

По словам прокурора, после предварительного изучения ситуации вокруг российско-украинского вооружённого конфликта, подтвердилось наличие разумных оснований «полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности». Оба этих вида тяжких преступления входят в юрисдикцию МУС.

И теперь уже совершенно не важно, что Россия ещё в 2016 году вышла из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге, которое не ратифицировала более шестнадцати лет. Произошло это после того, как прокурор МУС Фату Бенсуда сочла присоединение Крыма к России войной с Украиной и оккупацией ее территорий. Но тогда это дело не получило движения. В том числе по формальным причинам.

Теперь, похоже, они каким-то образом преодолены. Суд над Россией может состояться и без участия России.

Конечно, это ещё не специальный Международный трибунал по бывшей Югославии, перед которым предстал смещённый сербский лидер Слободан Милошевич после «гуманитарных бомбардировок #НАТО». Но всё же вердикт МУС относительно «военных преступлений» и «преступлений против человечности» во время вторжения России на территорию Украины ляжет тяжким бременем на Владимира Путина как на верховного главнокомандующего, отдавшего приказ. И на всю страну, если она не пожелает выдать суду того, кого тот с высокой вероятностью признает «военным преступником».

Тут можно вспомнить, что Сербия в своё время поупиралась немного, но выдала МТБЮ прежде боготворимого ею Слобу с подельниками, ранее превозносимыми как герои. И ничего, живёт, не тужит… Уж всяко лучше, чем Иран или КНДР. А бытие определяет сознание, как известно.

Так что… Как долго будет упираться Россия? Как скоро её сломают всё новые и новые #санкции, в рамках которых Запад вполне успешно находит выходы на все российские «хитрые ходы»?

—