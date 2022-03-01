 

“Неадекватное восприятие действительности”: что творится с украинцами и русскими

01.03.2022, 7:25, Разное
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24 февраля 2022 года на Украине началась спецоперация. Жители России и Украины по-разному относятся к тому, что сейчас происходит в стране. Гаяне Тандилян попыталась разобраться с эмоциями людей.

“То, что сейчас происходит в Украине и между людьми, а именно нашим народом и украинским, не затрагивает политические моменты. Всем необходимо осознавать, что при подобных распрях и ситуациях, один народ начинает злиться на другого, возникает злость, ненависть, непринятие ситуации. Тем самым, как цепная реакция, запускается биологический механизм , вызывающий всевозможные заболевания, психические расстройства и неадекватное восприятие действительности. Люди находятся в страхе и в постоянном напряжении из-за ментального воздействия, даже если их домов это не коснулось и на них не падает бомба. Запускаются такие программы : атаковать, замереть, убежать. В этот момент состояния аффекта, все другие вокруг являются врагами и агрессорами”, – дал комментарий корреспонденту “Дни.ру” психолог.

Эксперт также постарался дать полезные рекомендации. Он рассказал, как стоит себя сейчас вести.

“Необходимо быть менее восприимчивым к любой информации, связанной с военными действиями. Меньше слушать и читать всевозможные информационные источники. Необходимо быть здесь и сейчас, не позволять себе уходить в раздрай и понимать, что не настолько все опасно и критично. Не накручивать себя своих близких и родных. Необходимо осознавать, что состояние ненависти друг к другу приводит к серьезным заболеваниям. Рекомендую всем осознанно отнестись к ситуации, которая сейчас происходит, не вовлекаться в дискуссии на тему военных действий, угрозы жизни и здоровья. Ситуация от этого в целом не изменится, а только больше разгорится конфликт между народами”, – высказалась Тандилян.



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