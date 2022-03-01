 

«Подождите, пока у нас ничего не произошло»

01.03.2022, 2:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кремль — о поддержке россиян в условиях санкций из-за наступления на Киев.

В Кремле считают преждевременным говорить о необходимости мер для экономической поддержки граждан. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами. То есть пока у нас что произошло-то? Я еще раз повторяю — по мере поступления проблем. Пока у нас ничего с вами не произошло», — уверил Песков (цитата по «Радио Маяк»).

Заявления пресс-секретаря президента РФ прозвучали на фоне напряженной ситуации у Центрального Банка и на рынках. Курсы евро и доллара в начале открытия торгов на Мосбирже достигли исторического максимума. Сейчас доллар стоит 99,9 рублей, евро — 109,2 рублей.

Бумаги НОВАТЭКа на Лондонской бирже подешевели на 54%, «Роснефти» — на 45,51%, X5 Group — на 36,25%, «Сургутнефтегаза» — на 19%, Evraz — на 18% «Полюса» — на 17%. Расписки «Сбера» обвалились на 75%, до $0,97, это минимальный уровень за всю историю. Бумаги «Газпрома» упали на 60% (до $2,25).

Оборот наличных в РФ за день вырос на рекордные 1,4 трлн рублей.

Ранее Банк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20% после введения санкций против ЦБ, Минфин с 28 февраля обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Повышение ключевой ставки происходит на фоне вторжения РФ в Украину и санкций ЕС, США и других стран против России. Одно из ограничений — заморозка резервов российского Центробанка, что может серьезно ограничить возможности ЦБ РФ поддерживать курс рубля.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Мнение: Путин отменил гильотину для криптовалютчиков

01.03 / Мнение: Южнокорейский истребитель 5-го поколения KFX

30.01 / Татьяна Васильева рассказала о своих неудачных браках

26.11 / Ельцин-центр пригласит на новогодние утренники европейского Санту-трансгендера

27.09 / “Скоро будет огонь”: Ольга Серябкина вызвала недоумение части подписчиков “классическим” образом

08.01 / В СМИ запретили указывать наличие бороды у преступников

18.09 / Работающий в Женеве москвич принял участие в электронном голосовании

28.09 / В Азербайджане запретили трансляцию Comedy Club

23.11 / Мнение: “Банкиры”

01.07 / Егор Корешков о съемках по Zoom, Владимире Набокове и семейном счастье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика