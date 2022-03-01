«Подождите, пока у нас ничего не произошло»

Кремль — о поддержке россиян в условиях санкций из-за наступления на Киев.

В Кремле считают преждевременным говорить о необходимости мер для экономической поддержки граждан. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами. То есть пока у нас что произошло-то? Я еще раз повторяю — по мере поступления проблем. Пока у нас ничего с вами не произошло», — уверил Песков (цитата по «Радио Маяк»).

Заявления пресс-секретаря президента РФ прозвучали на фоне напряженной ситуации у Центрального Банка и на рынках. Курсы евро и доллара в начале открытия торгов на Мосбирже достигли исторического максимума. Сейчас доллар стоит 99,9 рублей, евро — 109,2 рублей.

Бумаги НОВАТЭКа на Лондонской бирже подешевели на 54%, «Роснефти» — на 45,51%, X5 Group — на 36,25%, «Сургутнефтегаза» — на 19%, Evraz — на 18% «Полюса» — на 17%. Расписки «Сбера» обвалились на 75%, до $0,97, это минимальный уровень за всю историю. Бумаги «Газпрома» упали на 60% (до $2,25).

Оборот наличных в РФ за день вырос на рекордные 1,4 трлн рублей.

Ранее Банк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20% после введения санкций против ЦБ, Минфин с 28 февраля обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Повышение ключевой ставки происходит на фоне вторжения РФ в Украину и санкций ЕС, США и других стран против России. Одно из ограничений — заморозка резервов российского Центробанка, что может серьезно ограничить возможности ЦБ РФ поддерживать курс рубля.

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