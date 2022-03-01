“Срок даю!”: Кадыров пригрозил европейским лидерам ответными санкциями

По его словам, они должны отказаться от

своих заявлений, иначе республика введет ответные санкции. Такое сообщение Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Политик перечислил тех, кто должен отказаться от своих заявлений по поводу санкций. Это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,

глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Жозеп Боррель. “Срок даю до 31

февраля!”, — высказался Рамзан Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что ответные меры должны быть “зеркальными”. В частности, это закрытие чеченского неба для полетов их джетов и другие.

Напомним, ранее Жозеп Боррель отметил, что России подготовилась к санкциям. По его словам, Европа не в состоянии заблокировать резервы российского Центробанка, которые находятся в Москве или Китае. Дипломат добавил, что в последние годы наша страна в большинстве размещала свои резервы в странах, где их было бы невозможно заблокировать.

Как писали “Дни.ру”, российские банки, через которые идет расчет за энергоносители, оставят в системе SWIFT. Запад боится дефицита топлива и роста цен на него на мировых рынках.