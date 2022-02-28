 

Мнение: Гадюшник будет закрыт! Некоторые уже облизываются…

28.02.2022, 22:05, Разное
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Пока героический Владимир Зеленский борется с коксом и за жизнь – ибо охраняют его нацики, а он по-прежнему явно хочет и миллиард получить и с головой остаться – развал Украины начался. Освобожденные от бандеровцев области призывают к реформам, а местные депутаты, вообще без шуток, фотку быстро не найду – вывешивают портреты Путина в кабинетах. А уж украинские депутаты они там погоду за месяц могут предсказывать и выигрышные номера в лотерее 6 из 36.

В общем, пара новостей, цитирую:

"Совет депутатов областей Украины заявил об образовании нового демократического государства – Федеративная Республика Украина. Текст Манифеста опубликован на портале «Мир и мы». «Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем и провозглашаем образование нового демократического государства Федеративная Республика Украина»,  – говорится в Манифесте.
и, более веселое:

Начался дележ тушки! Венгрия проводит референдум о присоединении Закарпатья Вeнгeрcкoe нaceлeниe бывшей Укрaины пoднялo вoпрoc o приcoeдинeнии к Вeнгрии. Нa имя прeмьeр-миниcтрa Вeнгрии Виктoрa Oрбaнa ceгoдня былo нaпрaвлeнo oбрaщeниe oт этничecких вeнгрoв, прoживaющих нa укрaинe c прocьбoй зaщитить их oт гeнoцидa.

Меня тут, правда, больше интересует, Олаф Шольц, по которому уже задумался международный трибунал, только под руководством России – опять скажет, что это смешно, про геноцид? Венгры ему ближе, чем русские или один хрен – все, как дядя Адик завещал?

Впрочем, главное все равно другое – никакого плана Маршала для Украины нет, ее опять только что послали со вступлением в ЕС – хоть срочным, хоть не очень.

Однако, гадюшник все равно должен быть разрушен. Дороги назад нет.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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