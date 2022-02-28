Мнение: Взлом

В России произошел массовый взлом сайтов СМИ и информагентств. Везде публикуется одна и та же плашка, на которой значится число потерь российских сил в 5300 человек.

Официально в России численность потерь так и не оглашена. Никакая. За исключением туманного «они есть».

В данном случае можно сразу сказать, что при таких подходах информационная война проиграна, даже не начавшись. Могу лишь посоветовать российским чиновникам взять пример с союзной террористической группировки «Хезболла». Даже террористы публикуют не просто число, а поименные списки своих погибших. «Хезболла», сообразив, что так будет гораздо лучше, чем если ее потери будут озвучивать враги, с 13 мая 2013 года начала публикацию поименных потерь своих боевиков в Сирии. Не следил специально, но на конец 2018 года в этих списках значилось порядка 2 тысяч человек.

Другого способа на самом деле не существует. В любом другом случае официальные данные по потерям будут восприниматься скептически. Про моральную сторону вопроса я, понятно, не говорю. Отношение к погибшим солдатам всегда было, скажем помягче, не ахти. Нынешние и живых-то за людей не считают.

Да, имеется закон о засекречивании потерь в военное время и при проведении спецопераций, принятый как раз для такого случая. Но в таком случае о потерях будет сообщать противник. Ему-то наказание за нарушение закона точно не грозит.

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