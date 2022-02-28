Мнение: Коротко по Украине. 28.02.2022
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Коротко по Украине. 28.02.2022
Ситуация на фронтах к 17 часам.
1. Киев. К западу от города штурма Киева нет. Открыт гуманитарный коридор через Васильков. С востока к городу пробиваются колонны техники. Взят Нежин. Танки идут к трассе Киев-Чернигов. Из Чернигова отходит к Киеву часть сил ВСУ. Сам город частично блокирован. В самом городе продолжается хаос, панические атаки и беспредел "фольксштурма".
2. Харьков. В городе с утра продолжились бои с применением артиллерии и РСЗО. Конкретную линию фронта в городе определить невозможно. Быстро такой большой город как Харьков взять вряд ли получится.
3. Юг. Войска крымской группировки взяли Энергодар и Запорожскую АЭС. Идут бои к югу от Запорожья. Отмечаются передвижения российской техники в Херсоне.
4. Мариуполь. Город блокирован. Идут атаки на Сартану и Широкино. Взята Талоковка. ВС РФ заходят с запада через Мангуш. ВСУ и нацики активно перемещаются по городу, пытаясь определить направление, откуда исходит основная угроза.
5. Волноваха окружена, но пока не взята. Противник пытается атаковать с севера с целью деблокады Волновахи.
6. Донецко-Горловская группировка продолжает обстрелы Донецка и Горловка, тупо убивая гражданское население. Но ее время истекает.
7. В ЛНР войска освободили Счастье и целый ряд поселков, включая Новую Астрахань к северу от Северодонецка, за который уже начались бои.
8. Славянск и Краматорск – штурм городов пока не начался, но по ВСУ там уже наносят ракетные и авиаудары. Подходят российские войска и к Изюму.
9. В ближайшие дни продвижение ВС РФ может поставить всю группировку ВСУ на Донбассе, кроме тех частей, которые будет отползать к Днепропетровску, на грань полного коллапса ввиду перехвата всех коммуникаций.
10. ВКС РФ сегодня активно работали на Донбассе и над территорией Украины. МО РФ утром заявило, что господство в воздухе завоевано.
По переговорам в Белоруссии никакой ясности нет. Но многого от них не ожидают.
https://t.me/boris_rozhin – трансялция событий в Телеграме
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет