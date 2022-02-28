Для начала найдите время побыть в одиночестве: советы, которые помогут вам принять собственную уникальность

Уверенность в том, что люди должны легко приспосабливаться к окружающей их социальной среде, широко распространена. Но многие забывают о том, что умение находить общий язык с другими вовсе не предполагает отказа от собственной уникальности. Слепое принятие чужой точки зрения, следование за другими – это то, от чего следует отказаться для того, чтобы ощущать себя по-настоящему комфортно среди людей и стать счастливыми, добиться успеха.

Принять собственную уникальность, перестать стесняться и обрести уверенность помогут простые советы, изложенные в статье.

Найдите время побыть в одиночестве

Мгновения, в которые человек отключается от всей суеты, забывает о повседневных заботах и остается наедине с собственными мыслями, по-настоящему бесценны. В такие минуты без каких-либо усилий происходит осознание собственных интересов, потребностей, желаний, приоритетов.

Периодически оставаться в одиночестве необходимо для того, чтобы научиться ценить свой внутренний мир, прекратить чувствовать себя «странным» при общении с другими людьми. Более того, минуты наедине с собой позволяют человеку осознать те преимущества, которые обеспечивает его уникальность.

Относитесь к себе с добротой и любовью

Ощущение непохожести на других часто становится причиной отчуждения, закомплексованности, эмоциональной подавленности. Чтоб избежать этого, люди начинают интуитивно отрицать собственное «Я», пытаются себя переделать и походить на других во всем, даже в бытовых мелочах.

Между тем, подобное отношение к себе разрушительно. Только тот человек, который воспринимает самого себя с добротой, уважением, любовью, способен хорошо относиться к другим, проявлять заботу и понимание.

Думайте позитивно и легко относитесь к похвале

Как правило, те, кто не принимает собственную уникальность, необычайно зависимы от похвалы и часто внутренне настроены негативно по отношению к людям, не замечающим их достижений, усилий или достоинств. Это приводит к появлению стеснения, страха выглядеть смешным, нелепым. Более того, услышав долгожданную похвалу, человек начинает смущаться и принижать собственные достоинства или достижения из опасения того, что другие заметят его непохожесть на остальных.

Для того чтобы не загнать себя в этот эмоциональный тупик, следует мыслить позитивно и с легкостью воспринимать как похвалу, так и ее отсутствие. Услышанные комплименты не стоит отвергать, наоборот, нужно поблагодарить за них. А если никто не похвалил, то это не повод расстраиваться, наоборот, мотивация к дальнейшему развитию.

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Учитесь социальному общению

Нередко люди воспринимаются «странными» вовсе не из-за их уникальности, а по причине отсутствия социальных навыков. Как это ни странно, но далеко не каждый человек умеет общаться с другими, выражать собственные ощущения и мысли.

Соответственно, нужно узнать побольше о развитии социальных навыков. Обретенные знания помогут наладить взаимодействие с другими людьми без подавления собственной уникальности.

Будьте в позитивном окружении

Окружение человека сильно влияет на его эмоциональное состояние, психику. Поэтому крайне важно выбрать для жизни позитивную среду. Иными словами, стоит предпочесть общество людей, с которыми комфортно проводить время, выбрать тех, рядом с кем не возникает желания притворяться и подавлять себя.

Позитивное окружение благоприятно влияет на развитие уникальных особенностей человека, талантов. Такая социальная среда способствует самосовершенствованию, личностному росту и приводит к жизненному успеху.