Скандалы: Дриблинг Абрамовича

Владелец «Челси» может переписать футбольный клуб на сына-британца

У среднего сына российского миллиардера Романа Абрамовича – 19-летнего Ильи – есть подданство Великобритании, заметил «Октагон». По мнению юристов, сын, будучи гражданином страны, которая накладывает или может наложить санкции, – это адекватный вариант, чтобы переписать на него тот или иной актив. Не дожидаясь объявления о санкциях от британских властей, Роман Абрамович решил демонстративно отстраниться от управления клубом. Вечером 26 февраля ФК «Челси» опубликовал обращение Абрамовича о переходе управления клубом фонду Chelsea Fc Foundation и его руководству (попечительскому совету).

В руководство этой НКО входят два юриста, тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз, финдиректор клуба Пол Рамос, директор организации Football Against Racism in Europe Пиара Повар и британский политик, глава британского олимпийского комитета Хью Робертсон.

До сих пор статус управляющей компании ФК «Челси» имела лондонская личная фирма Абрамовича Fordstam Limited (она же – владелец клуба), директором клуба официально была и является личный финансист Абрамовича Марина Грановская (кстати, у «Челси» есть русскоязычная версия сайта). Похожий манёвр с передачей управления успешно удался владельцу «Русала» Олегу Дерипаске, когда против алюминиевой группы в 2018 году были введены американские санкции. Правда, тогда применили вновь созданный траст, а в случае с «Челси» речь идёт об НКО возрастом 13 лет. Но британские власти могут не оценить такой «финт».

О том, что Абрамович находится на грани введения против него британских санкций, ещё 2 февраля сообщила американская редакция журнала Forbes.

По информации издания, тогда наиболее вероятными адресатами готовящихся Великобританией санкций против российских олигархов были трое: Роман Абрамович, Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), Леонид Михельсон (владелец «Новатэка» – единственной, по сути, частной газодобывающей компании в РФ).

Хотя основной актив 55-летнего Абрамовича – российская сталелитейная группа Evraz, бизнесмен владеет дорогой недвижимостью в Великобритании, а его визитной карточкой и любимым увлечением стал «Челси». На выведенных из России деньгах футбольный клуб спасся от банкротства, вылез из вечного третьего-шестого места в турнирной таблице в ранг европейского топ-клуба, а на этой неделе западные СМИ сообщили об обострении проблем Абрамовича с пребыванием в Великобритании (ему и так не давали британскую визу с 2018 года до конца 2021-го) и возможной вынужденной продаже «Челси».

Запасные в семье-команде Абрамовича

У бизнесмена семеро детей: двое – от второго брака с Дарьей Жуковой (родились в США в 2009 и 2013 годах, то есть у них американское гражданство), ещё пятеро – от первого брака, они уже достигли совершеннолетия. По меньшей мере один из взрослых детей Абрамовича – подданный британской королевы.

Илья, которому в этом месяце исполнилось 19 лет, в декабре 2020-го зарегистрировал в Лондоне компанию Akula Collection Ltd, и в британском корпоративном реестре указаны его гражданство и страна проживания. Akula Collection значится как автомастерская (юридический адрес – офисный центр в Сити), но в открытых источниках информацию о реальной работе организации найти не удалось.

Сведения о подданстве косвенно подтверждаются и британской базой Findmypast.co.uk , которая также аккумулирует данные из списков избирателей Соединённого Королевства. Там же встречается и имя дочери олигарха Арины (2001 года рождения) – вероятно, она тоже имеет британское подданство (среди директоров в корпоративном реестре она не числится, значит, имя взято из списков избирателей). Жительницу Лондона Софью Абрамович (1997 года рождения), которая накануне опубликовала антивоенный пост в инстаграме , этот ресурс не находит.

Судя по всему, Илья и Арина получили подданство по праву рождения: Илья Абрамович родился в 2003 году, как раз тогда его отец и купил «Челси» за 140 млн фунтов. Сейчас, как пишет Bloomberg, футбольный клуб стоит около 1,6 млрд фунтов, и на фоне антироссийского давления поступают предложения о его покупке. Если Абрамович решит продать «Челси», то в итоге предприниматель может «выйти в ноль» или даже получит доход до нескольких сотен миллионов фунтов, потому что 10 лет назад клуб начал приносить прибыль (дивиденды бизнесмену ФК почти не платил ).

Если миллиардер, прикипевший к футболу (он также финансировал сборную России), решит переписать «Челси» на сына, то это неплохой вариант страховки от санкций, рассказал в беседе с «Октагоном» руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.

– Переписать актив на сына – да, может подойти как страховка. Пока лицо не под санкциями – делает что хочет. Что касается вопроса о том, может ли факт подданства сына пригодиться при возможном оспаривании санкций, то у Великобритании, в отличие от ЕС, США и Швейцарии, пока нет судебной практики по оспариванию нахождения под санкциями. Под санкции попадают как угроза нацбезопасности, поэтому, думаю, довод о пустивших в стране корнях, наличии здесь экс-жены и сына не сыграют особой роли, – отметил эксперт.

В целом состояние Абрамовича оценивается на уровне 14 млрд долларов. Готовясь к обострению международной ситуации, в середине февраля 2022 года он переоформил свою долю в сталелитейной группе Evraz Plc (головная структура зарегистрирована и торгуется на бирже в Лондоне) с офшорной компании лично на себя. Это произошло на фоне ранее объявленного желания Evraz пройти листинг на Московской бирже. Последний раз Абрамович и его партнёры по Evraz готовились к санкциям в 2018 году, ожидая атаки от США. Тогда они развели свои доли по разным офшорам, акции Абрамовича записали на Greenleas International Holdings (зарегистрирована на Британских Виргинских Островах).

24 февраля, в день начала наступления российских войск на Украину, сообщалось , что самолёт Абрамовича прибыл в Москву.

У Романа Абрамовича есть, кроме российского, как минимум гражданство Израиля (с 2018 года) и Португалии. О последнем стало известно в конце 2021-го, и нет гарантий, что страна не захочет его отозвать в случае широкой санкционной атаки на российских олигархов. Португальские власти уже проверяют законность выдачи европейского паспорта бывшему чукотскому губернатору. Журналисты, в частности западные, нередко вменяют Абрамовичу тесные связи с Кремлём, предприниматель был и в известном списке в досье на Дональда Трампа, но, например, тезис о том, что он «кассир Путина», бизнесмен успешно оспорил в лондонском суде в прошлом году , выиграв дело о клевете.

Тарас Подрез