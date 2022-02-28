 

Скандалы: «Не хотим загорать рядом с ними»

28.02.2022, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В отелях Египта украинцы дерутся с русскими

На одном из видео украинка обращается к соотечественникам с просьбой не избивать русских в отелях. «За такие вещи вас выгонят из отеля или посадят в тюрьму. Я уже устала от звонков гендиректоров, которые просят забрать наших бешеных туристов, которые всех бьют, потому что мы их выселим на улицу», — заявила она.

Она добавила, что дело не в том, что драки с россиянами, а в том, что портится имущество отелей. Ролик с обращение был опубликован на канале 9111.ru.

В отелях страны отмечают, что инциденты случаются, однако они не являются массовыми. Как правило, споры возникают после употребления спиртного и начала разговоров о политике.

Директор отеля в Хургаде Мохамед Хамди заверил «Турпром», что на территории его отеля не было стычек между приезжими из России и Украины. По его словам, пока не наблюдается конфликтов ни на пляже, ни во время питания, ни во время развлечений.

Ранее с притеснениями за русскую речь столкнулись россияне в европейских городах. Россиян выгоняют из такси, их оскорбляют и даже желают им смерти, как только услышат от них русскую речь. Европейцы винят граждан России в том, что происходит сегодня на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Лера Кудрявцева ночью срочно отправилась на МРТ

07.10 / Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии

17.09 / Привлечем свое счастье: мантры любви на осень для каждого знака зодиака

07.10 / Скандалы: «Солнце, я тогда на работу заеду, как сможешь, позвони»

18.05 / Портреты участников незаконной акции в Петербурге распечатают и повесят на доски позора

17.10 / Дети Галкина трогательно поздравили его с Днем отца

15.01 / Мнение: Анонс клоунады

27.12 / Мнение: Кому интересно убийство в Выборге?

16.09 / У россиян решили проверять телефоны перед допуском на избирательные участки

30.05 / Названы восемь безвредных для организма сладостей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика