Скандалы: «Не хотим загорать рядом с ними»

В отелях Египта украинцы дерутся с русскими

На одном из видео украинка обращается к соотечественникам с просьбой не избивать русских в отелях. «За такие вещи вас выгонят из отеля или посадят в тюрьму. Я уже устала от звонков гендиректоров, которые просят забрать наших бешеных туристов, которые всех бьют, потому что мы их выселим на улицу», — заявила она.

Она добавила, что дело не в том, что драки с россиянами, а в том, что портится имущество отелей. Ролик с обращение был опубликован на канале 9111.ru.

В отелях страны отмечают, что инциденты случаются, однако они не являются массовыми. Как правило, споры возникают после употребления спиртного и начала разговоров о политике.

Директор отеля в Хургаде Мохамед Хамди заверил «Турпром», что на территории его отеля не было стычек между приезжими из России и Украины. По его словам, пока не наблюдается конфликтов ни на пляже, ни во время питания, ни во время развлечений.

Ранее с притеснениями за русскую речь столкнулись россияне в европейских городах. Россиян выгоняют из такси, их оскорбляют и даже желают им смерти, как только услышат от них русскую речь. Европейцы винят граждан России в том, что происходит сегодня на Украине.