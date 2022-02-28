Мнение: Нефть в обмен на продовольствие

США издадут генлицензию, которая выводит из-под действия антироссийских санкций некоторые транзакции, связанные с поставками энергоносителей.

В переводе на русский — это программа «Нефть/газ в обмен на продовольствие». Правда, пока не в столь жестком варианте, как для Саддама, поэтому валюта будет попадать в руки все тех же олигархов и распределяться ими по своему усмотрению. То есть продовольствие из этой формулы можно смело вычеркивать. Во всяком случае для населения.

Но в целом это уже база для более жесткого варианта, и скорее всего, он рано или поздно, но будет введен.

—