 

Мнение: Нефть в обмен на продовольствие

28.02.2022, 18:55, Разное
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США издадут генлицензию, которая выводит из-под действия антироссийских санкций некоторые транзакции, связанные с поставками энергоносителей.

В переводе на русский — это программа «Нефть/газ в обмен на продовольствие». Правда, пока не в столь жестком варианте, как для Саддама, поэтому валюта будет попадать в руки все тех же олигархов и распределяться ими по своему усмотрению. То есть продовольствие из этой формулы можно смело вычеркивать. Во всяком случае для населения.

Но в целом это уже база для более жесткого варианта, и скорее всего, он рано или поздно, но будет введен.

Источник: Эль Мюрид



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