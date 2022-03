Вторжение в Украину: отслеживание применения кассетных боеприпасов в жилых кварталах

Российское вторжение в Украину продолжается, и число гражданских жертв растет.

Уже в первые дни конфликта наблюдается применение кассетных боеприпасов, по-видимому, в районе больниц и школ.

Кассетные боеприпасы – это вид оружия, который разбрасывает над целью небольшие разрывные суббоеприпасы. Эти суббоеприпасы рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери.

Из-за обширного вреда, который они причиняют, многие критикуют кассетные боеприпасы как оружие, которое представляет “непосредственную угрозу гражданскому населению в ходе конфликта“, а также вызывает “долгосрочные” последствия, если суббоеприпасы не взрываются сразу после применения.

Более ста стран присоединились к запрету их использования, подписав Конвенцию о кассетных боеприпасах. Однако ни Россия, ни Украина (в арсенале которой тоже имеются кассетные боеприпасы) не присоединились к этой конвенции.

Россия продолжает их использовать, в частности на востоке Украины в 2014 году и впоследствии в Сирии.

Украина решительно отрицала использование кассетных боеприпасов в ходе конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны в 2015 году, хотя в докладе Human Rights Watch говорилось, что, вероятно, такие боеприпасы все же применялись.

В последние дни фотографии и видео в социальных сетях позволили Bellingcat, а также другим исследователям конфликта и расследователям открытых источников, геолоцировать места применения нескольких кассетных боеприпасах в жилых районах на территории Украины.

Нам также удалось установить вероятное направление, откуда прилетели ракеты, что позволяет предположить, кто именно мог их использовать.

В некоторых случаях, по-видимому, имели место значительные жертвы.

Например, HRW расследовали и верифицировали применение кассетных боеприпасов, которые упали совсем недалеко от украинской больницы, возложив вину на Россию и призвав российские силы “прекратить использование кассетных боеприпасов и незаконные удары с применением оружия, которое неизбирательно убивает и калечит”.

Однако фотографии и видео, опубликованные в интернете, демонстрируют еще более широкое применение такого оружия в жилых районах.

Харьков

В последние дни одни из наиболее тяжелых боев развернулись за город Харьков на северо-востоке Украины всего в 25 километрах от границы с Россией. Как сообщается, российское наступление забуксовало на окраинах города.

Харьков также, по-видимому, стал целью множества ударов кассетными боеприпасами.

В примере ниже от 25 февраля виден один из таких ударов, где множество суббоеприпасов взрываются на большой площади. Этот участок дороги (50.048093, 36.189638) проходит через жилые кварталы в непосредственной близости от детской больницы.

A dashcam video, filmed 100 m from a children's hospital in Kharkiv (we confirmed the geolocation) shows what we believe is the impact of a cluster munition.

As no aircraft can be heard in the video, it was probably launched by a MLRS.https://t.co/VMPCPH1n6j

— CIT (en) (@CITeam_en) February 25, 2022

Хотя для этой атаки невозможно установить направление прилета или сторону, которая нанесла удар, это можно сделать для нескольких других ударов, также нанесенных по Харькову.

На данный момент, по-видимому, Россия использует реактивные снаряды с кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 “Ураган” и БМ-30 “Смерч”. Это можно установить по характерным боеприпасам каждой из этих систем.

Эти ракеты имеют кассетную боевую часть, в которой находятся суббоеприпасы и которая в конце полета отделяется от хвостовой части с двигателем. После рассеивания боеприпасов ракетный двигатель и остатки боеголовки продолжают лететь дальше по траектории и зачастую втыкаются в землю.

По этим воткнувшимся в землю элементам можно установить примерное направление полета ракет.

Вот пример, где мы видим хвостовую часть ракеты, воткнувшуюся в дорогу в Харькове на координатах 49.987345, 36.261194. Установить направление полета помогает пешеходный переход, как видно на рисунке ниже.

These remains of rocket motors from BM-30 multiple rocket launcher rockets have been documented in various civilian areas, and considering these are usually associated with cluster munition use it raises concerns of cluster munitions being used by Russia in civilian areas. pic.twitter.com/zNstU53KoQ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 25, 2022

Мы повторили эту процедуру для семи боеголовок и хвостовых частей, кадры с которыми в Харькове мы нашли в открытых источниках и установили, что они прилетели с северо-северо-восточного направления. В этом направлении находится российская граница.

Максимальная дальность полета ракет “Урагана” и “Смерча” составляет соответственно 35 и 70 километров, то есть они могут наносить удары с территории России, где находятся в относительной безопасности. Такая тактика массово применялась в ходе войны в Украине в 2014 году. Однако в момент стрельбы эти системы могли находиться и на территории Украины.

Боеголовка и хвостовая часть могут лететь достаточно далеко после того, как суббоеприпасы уже были рассеяны. Таким образом, возможно, в некоторых случаях российская артиллерия стреляла по военным целям, однако двигатели и боеголовки залетали в городские кварталы (последнее ясно видно на видео, которые команда Bellingcat изучила и геолоцировала).

Однако, вне зависимости от первоначальной цели, последствия этих ударов явно наносят вред мирным жителям и приводят к их гибели.

Детский сад в Ахтырке

Кроме того, имеется по крайней мере отдельный случай, когда кассетные боеприпасы, по-видимому, попали в район детского сада.

25 февраля в городе Ахтырка примерно в 100 километрах к западу от Харькова артиллерийский удар привел к гибели нескольких человек (50.309797, 34.869819). Как сообщалось, в их числе были и дети.

На следующем видео видны непосредственные последствия удара, в том числе его жертвы.

Russian missile hit kindergarten pic.twitter.com/mrbwzvwYWJ

— Олександр Мережко (@3TrAmvL026aJRar) February 25, 2022

На этом видео также, судя по всему, видны характерные черные кляксы (обведены на скриншоте ниже), что говорит о том, что несколько суббоеприпасов попали по самому детскому саду.

Команде Bellingcat удалось геолоцировать примерно в 200 метрах к востоку от детского садика остатки кассетной боевой части ракеты 9М72К, которую могла запустить РСЗО “Ураган”.

#Ахтырка, последствия удара российскими РСЗО по городу (вроде, не "Грады", а "Ураганы") – есть погибшие и тяжелораненые https://t.co/NE5A1MEt1M pic.twitter.com/RWcrvGzqaC

— Necro Mancer (@666_mancer) February 25, 2022

В таком случае, получается, что ракета пролетела над детским садиком с западо-северо-запада.

И до, и после атаки в социальных сетях появлялось множество сообщений о российских войсках в Ахтырке и в ее окрестностях, в том числе к западу от города на дороге Ахтырка-Зинкив и в соседнем населенном пункте Чупаховка.

Действительно, судя по всему, крупный бой имел место в центре Ахтырки в районе храма Георгия Победоносца (50.308362, 34.880200) 24 февраля. По крайней мере один российский солдат был убит, а его тело было снято на видео. Сообщалось также, что утром 25 февраля многие российские солдаты попали в плен в том же районе.

Так или иначе, очевидно, что территория вокруг Ахтырки является спорной, в отличие от территории к северу от Харькова, которая на момент публикации находилась под российским контролем.

Учитывая, что у Украины тоже есть “Смерчи” и “Ураганы”, а также что этот район является спорным, на данный момент недостаточно информации, чтобы точно установить, кто именно запустил эту ракету.

При этом представляется крайне маловероятным, чтобы украинские войска целенаправленно использовали такое оружие по собственным городам, даже если бы их целью были российские солдаты.

Продолжаем отслеживать применение кассетных боеприпасов

Контролируемое применение кассетных боеприпасов практически невозможно из-за их большого радиуса поражения.

Даже если такой боеприпас применяется по военной цели, рядом с которой нет гражданских объектов, некоторый процент несработавших боеприпасов представляет собой смертоносное наследство войны: неразорвавшиеся боеприпасы часто поднимают дети или прохожие, для которых те выглядят интересными.

При этом свидетельства из открытых источников, поступающие из Украины, говорят о том, что боеприпасы, о которых идет речь в этой статье, принимаются довольно безрассудно. Мы обнаружили не один пример того, как эти боеприпасы поражали мирных жителей, школы и больницы.

По мере того, как бои продвигаются дальше в городские кварталы, существует опасность, что примеров подобного использования кассетных боеприпасов будет еще больше.

Если у вас имеются какие-либо источники, свидетельствующие о применении таких боеприпасов, просим писать в наш тред в Твиттере.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента