 

В России сохранят условия по выданным до повышения ставки кредитам

28.02.2022, 18:15, Разное
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В понедельник, 28 февраля, Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало историческим рекордом в России. Как объяснили в ЦБ, такое решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Это приведет к увеличению депозитных ставок до необходимых уровней и защитит сбережения граждан РФ от обесценивания.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитам, которые были выданы до повышения ставки до 20%.

Напомним, Запад ввел против ряда российских банков санкции из-за военной спецоперации российских войск на Украине. Как сообщают СМИ, в течение нескольких дней будет принято решение об отключении РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей

SWIFT.

На фоне происходящего Центробанк также решил смягчить выдачу ипотеки в России. Об этом рассказывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что российские банки продолжают выполнять заявленные обязательства перед клиентами, а денежные средства на счетах доступны.



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