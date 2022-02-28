Мнение: Ликбез по фейкам – Дедушка Геббельс плачет!



Итак, фейк-война в самом разгаре! Из хороших новостей – наши оппоненты тупые донельзя. Из плохих – многие наши граждане, блин, верят. В 21-м веке.

Ребят, я прошу такое не часто – распространяйте сейчас мои посты, не хотите меня рекламить – рассказывайте вашим стареньким родителям и мелким братьям-сестрам-племянникам, что делается. У меня есть хороший друг, он старше меня на 6 лет – он реально не в теме – а я в шоке: потому что натурально приходиться элементарное объяснять.



И друг в панике – но он хотя бы не оппозиционер. Другие совсем с катушек поехали, у них чумка – слюни, сопли, истерики. Одному придурку в крипте заблокировали 13 тысяч баксов… Потому что в танке главное что? В танке главное – не бздеть.

Вот скрины, что разгонялись по Фейсбуку, который сейчас похоже будут кастрировать в России, слава богу. У нас ведь люди доверчивые донельзя – правда с обратным знаком. Скажешь, что дорогу построили – выклюют мозг, что типа своровали, как на три таких, а вот любой фейк заходит на ура. Нет, сейчас полегче, но вы же знаете – есть еще другая черта. Всякие там "Дыма без огня" или "Справедливости ради" и так далее.



Пока, правда, я все что показываю – вижу только в роликах с Украины. Хотя вот недавно, врать не буду – сидел за жены компом, бац у нее в телегу подруга пишет "Как дела?" – подруга из Москвы. Ну я что, меня два раза просить не надо.

"Ужасно" – пишу – "Влад ходил сегодня с утра в магазины, а они после 11 уже были закрыты! Везде переписывают ценники, макароны давали по три пачки в одни руки, хорошо муж на машине, проехался по всему району, сделали запасы тушенки, сейчас поедем к родственникам в деревню, тут страшно оставаться, свет работает с перерывами. Кругом патрули уже ходят, готовятся голодные бунты разогнать, народ в панике, Интернет прерывается постоянно".

Вот, что написал бы мне взрослый человек, да? Либо подумал, что взломали аккаунт, либо послал – подруга жены начала СОЧУСТВОВАТЬ! Ладно, думаю, хрен с тобой, пройдем дальше – может дойдет. Пишу: "Ой, ужас, Влад звонил, сказал, что его ФСБ приняли. Он же на этом фоне все послал, сказал, что от Путина отрекается и написал большой текст в Сеть, как ему врали все эти годы, и что кругом жулики, воры и нас гонят на эту войну на убой! Дорогая, прости, мне бежать надо, вызволять его!".

И – конечно, тоже ПРОКАТИЛО! Потом, когда пришла жена и все написала, я, конечно, стал гадом и уродом – но вот ТАК ЭТО РАБОТАЕТ. Или вот так, https://t.me/uspehrussiatoday/936 – оцените уже видео фейк, не знаю как тут видео крепить из Телеги, но туда подписывайтесь – дядя Вова признает капитуляцию России. Отдает Крым и обещает восстановить Украину за наш счет.



Сейчас гонят все. Что и Китай уже против войны – вот там только до этого всем дел хватает, что Украину берут в ЕС, что… ну короче, от души.

Говорите своим друзьям и родственникам. Объясняйте.

Страх рождает панику. Страх и неведение рождают веру в фейки.

А нам побеждать!

Счастья вам.

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