Открытие Большого Смоленского моста под угрозой. В Смольном не знают, как организовать движение трамваев

Большой Смоленский мост должен соединять улицу Коллонтай и Большой Смоленский проспект. Мало того, что проект бесполезный, так и власти еще Но то, что власти не продумали транспортную инфраструктуру это полбеды. и не знают, как организовать по переправе движение трамваев.

Строительство Большого Смоленского моста не самая перспективная идея Смольного. Проект считают бесполезным и абсолютно ненужным для Петербурга. И это вполне оправдано. Переправа будет соединять два спальных района. А реализовать свою задумку власти решили за счет горожан. При чем сумма для строительства нужна немалая – 25-27 миллиардов рублей. Такая стоимость настораживает. Ведь на возведение моста Бетанкура потребовалось всего 9 млрд рублей, а открыли его не так давно. Такую сумму можно было бы оправдать повышением цен на стройматериалы и инфляцией. Но даже при таком раскладе стоимость проекта не могла увеличиться в 3 раза.

В «ДП» сообщили, что трамвайные пути планировали подключить к проспекту Обуховской Обороны через смежные улицы. Но глава городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин считает иначе. По мнению главы комитета, власти этого не сделают. Власти вообще не знают, как организовать движение трамваев.

За счет развития трамвайной сетки могла бы власти сообщают только о закупке трамваев, то есть подвижного состава. А о том, что нужно отремонтировать рельсы и провода или вообще их заменить, Беглов не пишет или даже не думает об этой проблеме.

Смольный продолжает нахваливать недоработанную «транспортную реформу», но она не решит проблему пробок в Петербурге. По мнению эксперта Владимира Валдина, новая закупка никак не повлияет на старые пробки. В свою очередь муниципальный депутат Сергей Самусев высказался о том, что Александр Беглов не предпринимает мер по новой транспортной инфраструктуры и ремонту существующей. А страдают от таких реформ снова люди.