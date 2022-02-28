 

Мнение: Новости Роскомнадзора

28.02.2022, 14:57, Разное
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Вчера Фейсбук работал, хотя и не показывая картинок. Сегодня он перестал открываться вообще. Говорят, что та же история и с Инстаграмом, но в инстаграме меня нет, а на Фейсбуке – есть. Точнее, получается – был. Говорят, что скоро та же участь постигнет и последнего крупного участника Меты имени тов. Цукерберга – любимый всеми россиянами Вацап.

Кучеряво живем!

Источник: Размышления вольного социолога



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