Мнение: Новости Роскомнадзора
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Вчера Фейсбук работал, хотя и не показывая картинок. Сегодня он перестал открываться вообще. Говорят, что та же история и с Инстаграмом, но в инстаграме меня нет, а на Фейсбуке – есть. Точнее, получается – был. Говорят, что скоро та же участь постигнет и последнего крупного участника Меты имени тов. Цукерберга – любимый всеми россиянами Вацап.
Кучеряво живем!
Источник: Размышления вольного социолога
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