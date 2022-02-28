Все платежные сервисы РПЦ работают в штатном режиме

В Русской православной церкви (РПЦ) сообщили о надёжной работе всех международных платёжных сервисов, с помощью которых прихожане смогут осуществлять пожертвования.

– Прихожане могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay, Юмани, Webmoney и другие системы, – сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилл Легойда.

Также он опроверг информацию о возможном отключении РПЦ и связанных с ней компаний от системы банковских платежей SWIFT.

– Русская православная церковь – это гуманитарная организация. Согласно требованиям ООН, она не может попасть под экономические и политические санкции, – добавил Легойда.

Ранее интернет-пользователи пожаловались на задержки и отказы в оплате услуг в храмах Москвы и Московской области.

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