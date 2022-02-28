Мнение: Потерпите, за вами придут! Немного о фейкометах и паразитах



Итак, мы были чуть-чуть услышаны. Пока мало, но уже хоть что-то. Генеральная прокуратура РФ официально заявила, что «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет». Первой завыла, нет-нет, не Собчак, но Ахеджакова.

"У меня неприятности. Я очень боюсь попасть в тюрьму" – сказала бабушка с деменцией и хорошим, как выяснилось, баблом. И знаете, конечно, это только в кино и на радио "Эхо Москвы" рассказывают, что сразу прилетает черный воронок. Но сегодня мы помимо откровенных фейков от товарищей бандеровцев, а я продолжаю балдеть, как "патриотические" или "нейтральные" каналы на Ютубе с огромной аудиторией резко стали разгонять фейки, плюс ЦРУ никто не отменял – так еще и наши что-то граждане этому делу будут помогать?

Реально, сытая жизнь, та самая проклятая путинская стабильность – оказывают сейчас плохую услугу нашему народу. Потому что – повторимся, демократия не означает вседозволенность. Мы видели как в Нидерландах девушке водометом выбили зубы и нехило так порвали кожу на голове. И видели, как прокурор сказал – нехрен было ходить, там где были НЕЗАКОННЫЕ забастовки. И тут же у нас этих идиотов носят на руках. А они рассказывают друг другу, что в Европе бы за это их полиция в жопу, пардон, целовала.

Время пришло и сразу по всем фронтам.

Терпеть бардак на Украине и хамство НАТО, перерастающее в прямую агрессию против нас – было дольше нельзя. Придурки, которые сейчас рассказывают друг другу про доллар, просто бы орали, случись новое 22 июня – что Путин не досмотрел, не долглядел и вообще – надо было сразу сдаться, пили бы баварское – это не новость. Но сколько сейчас хайпит и отчаянно поддерживает наших врагов – это не демократия. Это статья.

Вот журналист Андрей Караулов разместил 26 февраля на Ютубе видео «И как быть теперь Владимиру Путину?». Вместе с некогда скандально известным политиком – Олегом Митволем, они рассуждают о том, к каким последствиям приведут западные санкции в жизни простых россиян.

Брехня на грани фантастики. За такое надо, если серьезно, и в мирное время сроки давать, но сейчас? Перечисляю:

1. Китайцы покупают нашу нефть в десятки раз дешевле, чем европейцы. А теперь и вообще отказались платить за нее из-за санкций. Мы потеряем все нефтегазовые доходы, бюджет рухнет.

2. Авиаперелеты внутри страны прекратятся. Калининград окажется отрезанным: все страны закрыли свое воздушное пространство.

3. Наши системы управления вооружениями перестанут работать из-за того, что Тайвань прекратит нам поставлять чипы для «Эльбрусов», на которых держится оборона.

Корочем, там этой чуши из известной программы на телеканале "РенТВ" – вагон. Причем, это даже опровергать смысла нет – потому что чего ради Китаю так подставляться или с какого перепуга у нас на серьезных комплексах стоят чипы из Тайваня? Может как в Голливудском кино про фашистов на Луне – у нас еще и "Звезда смерти" от Айфона работает?

Много лет я разоблачаю грязные фейки хоть Собчак, которая попросила не вводить против нее санции у Запада, хоть Чичваркина, который испугался, что он русский и в Лондоне на днях, хоть Ходорковского. Последних двух достать нельзя, но на своей-то территории – наверное, все-таки пора решать, граждане большие начальники?

Сейчас все больше будет фейков, все больше молодых дурачков, которые войну представляют по Тик-току (а надо бы хотя бы возле "Града" поставить и залп дать) – ЦРУ и другие разведки, да-да, будут использовать в своих целях.

Мы – на войне. Путин упрашивал западных партнеров угомониться несколько месяцев только недавно в режиме ультиматума, не говоря про время с Мюнхенской речи. Это надо просто понять – за нами опять пришли – мы стали сильными, богатыми и независимыми. Этого они не хотели допустить, но предотвратить не смогли – спасибо, кстати, КГБ и дяде Вове с их планами и выдержкой.

Крепитесь. Я верю, что мы еще увидим показательные суды по 275. Хватит нянчиться – это раз за разом заставляет Россию платить тяжелейшую цену в истории. Нас нельзя победить снаружи, но можно развалить изнутри.

Счастья вам.

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