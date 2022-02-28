 

“Смогут искупить вину”: Зеленский освобождает зэков для участия в боевых действиях

28.02.2022, 13:44, Разное
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Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что с моральной точки зрения оно было непростым.

Свое решение украинский лидер объяснил военным положением в стране. При этом он подчеркнул, что речь идет о заключенных с реальным боевым опытом.

“Смогут
искупить свою вину”, — отметил Владимир Зеленский. Ранее прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк сообщил, что власти Незалежной начали освобождать
заключенных с военным опытом из тюрем и следственных изоляторов
для участия в боевых действиях.

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о
решении начать спецоперацию на Украине по освобождению ДНР и ЛНР. Целью операции российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.

В Минобороны России заявляли, что наши военные
наносят высокоточные удары исключительно по объектам украинской военной
инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что мирным жителям ничто не угрожает. В свою очередь Владимир Зеленский в тот же день объявил о введении военного положения на
территории Украины.



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