“Смогут искупить вину”: Зеленский освобождает зэков для участия в боевых действиях

Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что с моральной точки зрения оно было непростым.

Свое решение украинский лидер объяснил военным положением в стране. При этом он подчеркнул, что речь идет о заключенных с реальным боевым опытом.

“Смогут

искупить свою вину”, — отметил Владимир Зеленский. Ранее прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк сообщил, что власти Незалежной начали освобождать

заключенных с военным опытом из тюрем и следственных изоляторов

для участия в боевых действиях.

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о

решении начать спецоперацию на Украине по освобождению ДНР и ЛНР. Целью операции российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.

В Минобороны России заявляли, что наши военные

наносят высокоточные удары исключительно по объектам украинской военной

инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что мирным жителям ничто не угрожает. В свою очередь Владимир Зеленский в тот же день объявил о введении военного положения на

территории Украины.