 

Все звезды на SAG Awards: Риз Уизерспун, Джаред Лето, Николь Кидман, Джейми Дорнан и многие другие

28.02.2022, 11:56, Разное
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Этой ночью в США прошла 28-я ежегодная премия Гильдии киноактеров – SAG Awards (Screen Actors Guild Award). Обычно эту премию, которую в народе прозвали “репетицией “Оскара”, выигрывают те фильмы и актеры, которые позже станут главными фаворитами на главной кинопремии планеты (она, кстати, состоится уже меньше чем через месяц).

В прошлом году церемонию переносили дважды, и в итоге провели ее в формате онлайн-трансляции, а звезды устроили ковровую дорожку в Instagram. Но в этот раз организаторы устроили все как в старые-добрые – с “красной” (а на самом деле – серебряной) ковровой дорожкой, награждением и масштабным банкетом. Награждение состоялось в ангаре Barker Hanger на территории аэропорта в Санта-Монике в режиме COVID-free и его транслировали в прямом эфире телеканалов TNT и TBS.

Как таковых ведущих церемонии в этот раз не было, а номинации и победителей в них объявляли избранные звезды из числа гостей. Амбассадорами SAG Awards в этом году стали Александра Даддарио и Росс Батлер – во время прямого эфира они показывали зрителям закулисье и рассказывали неизвестные факты о премии.

Гостями премии Гильдии актеров США стали: Леди Гага, Брэдли Купер, Николь Кидман и Кит Урбан, Джейми Дорнан, Кейт Бланшетт, Наоми Уоттс и Билли Крудап, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, Эль Фаннинг, Джессика Честейн, Риз Уизерспун, Джаред Лето, Оскар Айзек, Бенедикт Камбербэтч и многие другие.

Эль ФаннингБилли Крудап и Наоми УоттсДжессика ЧестейнКейт БланшеттЭль ФаннингЛеди ГагаКатрина БалфЗвезды “Игры в кальмара”Риз УизерспунНиколь Кидман и Кит УрбанРиз УизерспунДжессика ЧестейнНиколь КидманКейт БланшеттВанесса Хадженс



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