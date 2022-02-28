Мнение: Прогноз сбылся

Да уж… Все прогнозы Сапожника сбываются, рано или поздно. Вот вам пожалуйста – доллар по 100. Причем – это явно не предел.

Открылась бездна, звезд полна,

Звездам числа нет, бездне – дна.

Банк России (который у нас теперь тоже под санкциями), решил не мелочиться и установил ключевую ставку сразу на уровне 20%. Помнится, в аналогичную “черную ночь” в 2014 году Набиуллина была чуть сдержаннее – тогда она также рывком подняла ключевую ставку до 18%.

Казалось бы – какое дело простому народу до этого ерзания ставками туда-сюда? Это ж дело господское, для бизнесменов-предпринимателей, господ и товарищей из правительства и и из мафии… А теперь разве что ставки по вкладам в банках повысятся для простого народа – как хорошо! Не так ли?

Так, да не так. Параллельно ведь неминуемо подскочат ставки не только для вкладов, но и по кредитам. Альфа-банк, который “высоко сидит, далеко глядит”, еще вчера выкатил объяву, что теперь по его кредиткам, если просрочил льготный период, за покупки по карте будет 40% годовых, а за снятие нала – и вовсе 50% годовых. Наверняка его примеру последуют и остальные банкстеры. 50% годовых по кредиту в одном из крупнейших банков, каково? Давно ли мы видели такие ставки?

Я и не припомню, хотя, поскольку я живу долго, я узнаю само явление. Ну, здравствуй, гиперинфляция! Давно не виделись.

А ведь еще есть такое дело, как ипотека. Ее теперь будут под 20% выдавать? Как-то сомнительно, что найдутся желающие брать – это ж ведь будет выходить примерно 4 цены квартиры. Словом, в таких условиях вся ипотека схлопнется буквально завтра, за нею пойдут в обвал цены на новые ЖК и вообще дома, ну а потом прекратит свое существование и вся стройиндустрия. В общем, у нас тут на повестке насильственный (силами США и ЕС) “прокол” российского пузыря недвижимости. Господь, жги!

Мне говорят так: не дрейфь, пацан, большая часть населения и так абсолютно нищая, на нее гиперинфляция не повлияет, самая высокооплачиваемая часть, с наличными баксами (будут превращаться в невероятную ценность на территории РФ, как в 90е) тоже никакой гиперинфляции не заметит, ну а заметят только в среднем и вышесреднем классах, а на них чего смотреть, их всего 15%…

Опять-таки – так, да не так. Рост цен и до, и без всякой войны был долгий, удушающий и невероятный. Гречка по 150 руб. за кг, картошка по 75 руб за кг, подсолнечное масло – по 200 р за, извините, 800 мл… И у нас ведь весь продрынок все равно на импорте, даже там где НА ВИД он как бы отечественный! Если всё это вырастет еще вдвое в цене – средней РЕАЛЬНОЙ зарплаты в большинстве регионов в 25 тыс. рублей станет тупо не хватать просто на жратву.

Перспективы, в общем, открываются просто лучезарные. И главное отличие от 90-х, в чем можно быть уверенным: никаких гуманитарных окорочков от Буша и сухого молока из запасов бундесвера нам никто не пришлет. Хохма – один раз хохма.