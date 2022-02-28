По соку и на Кипр? – Личное мнение

Наши любимые звёзды шоубизнеса — это нужно признать! — может быть, и не самого большого ума люди, но в чём им точно нельзя отказать — в житейской хватке.

Карьера часто выглядит так: приехала из глубинки, спела на Ютубе, купила на деньги ботфорты. Стала выглядеть лучше. Потом напела на то, чтобы привести в порядок лицо. Сняла квартиру в СЗАО, начала строить на Новориге дом.



По соку и на Кипр? Фото: istockphoto.com

Но это — успех ещё не полный. С ростом благосостояния просыпается тяга к познанию мира — нужен паспорт! Причём такой, чтобы Шенген.

И понеслась: недвижку на островах покупают за сотни тысяч евро. В программы инвестиций лезут, вкладывая туда миллионы.

Нет, иметь паспорт ЕС, конечно, неплохо. Хорошо даже, я бы сказала — без виз путешествуй, живи в любой стране сколько хочется, получай их социальные льготы.

Но разве есть один путь для этого — только Кипр? Или куда они там все деньги вкладывают, чтобы решить проблему? Разве стоит это столько денег? Девать, что ли, их некуда?!

Ладно, я добренькая с утра проснулась. Подскажу другой путь, намного дешевле и проще, если уж так нужен паспорт — в Румынию.

Румыния — член Евросоюза и Шенгенской зоны. Это означает свободное перемещение по территории ЕС, допускающее постоянное проживание в любой стране, официальное трудоустройство, получение образования и медицинских услуг.

Кипр? Нет, Румыния!

При этом у Румынии нет требований постоянно проживать в стране, а также официально разрешено иметь двойное гражданство. То есть, жить хоть где, имея румынский паспорт, можно на полностью законных основаниях.

Речь я веду именно о втором гражданстве — не о виде на жительство. Некоторые покупают недвижку в Греции или Португалии, чтобы получить ВНЖ, которое, как дали, так и отнимут. А вот лишить гражданства фактически невозможно.

Я понимаю, зачем основной массе людей второй паспорт — свободное перемещение по миру, и это действительно так в случае с Румынией.

Безвизовый въезд в 169 стран мира, включая Великобританию и Австралию. У Румынии, в отличие от России, заключено с США торговое соглашение, которое даёт возможность получить визу Е2, а это уже — один из самых простых и доступных способов легально жить и вести бизнес в Америке.

Более того, с 2024 года между Румынией и США так вообще вводится безвизовый режим.

Понятно, что в нашем возрасте в голове — одни путешествия. Но вместе с тем, стоит помнить и о социальных гарантиях — европенсиях, мерах социальной и медицинской поддержки. Это, знаете ли, очень важный момент.

Если вы хотите иметь второй паспорт, то есть ли смысл опустощать свой банковский счёт, покупая недвижку на Кипре ради гражданства? А то и даже не гражданства, а ради ВНЖ в Греции.

Это — тупо.

Умно при желании иметь европаспорт — пообщаться с моими товарищами из агентства Mircare.

Эмиграционное агентство Mircare:

• Все платежи принимают только официально по договору, в белую.

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• Возврат денег, если что-то пошло не так. Всё прописано в договоре, если получили отказ — полный возврат суммы по договору.

Хотите путешествовать не заморачиваясь с визами? Жить в любой стране по настроению? Получать поддержку от государства-члена ЕС? Ну, вот вам — реально рабочий вариант, а не Кипр! Рекомендую.

Ах, да — забыла! Сэкономите тысячу евро, если ДО подписания договора шепнёте слово MIRO на ушко менеджеру.

А кем вы себя в душе ощущаете? Румыном? Болгарином? А, может, испанским идальго?

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