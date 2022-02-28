Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами

В Белоруссию прибыла российская делегация. По информации, которая стала доступна прессе, на повестке дня значатся переговоры с украинской стороной.

По словам пресс-секретаря российского президента, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. В белорусском МИД отметили, что для встречи подготовлено все необходимое.