 

Участник Comedy club попал под санкции Запада

28.02.2022, 8:51, Разное
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Участник юмористического проекта Comedy club Дмитрий Грачев попал в санкционный список лиц, чье пребывание в странах ЕС оказалось под запретом. 

Консульский центр Финляндии, где актер получал ранее визу ЕС, направил актеру официальное уведомление, что дальнейший въезд Грачева по шенгенской визе с 28 февраля невозможен. Причиной запрета стало его внешнее сходство с президентом РФ Владимиром Путиным и оложительный образ, который актер использовал в выступлениях в Comedy club и съемках ряда фильмов продюсерского центра ТНТ.

Грачеву предложено изменить внешность на документах таким образом, чтобы не возникало внешнего сходства с действующим российским лидером. 

Помочь артисту в реализации своего права посещать иностранные государства пообещали в Администрации Президента. Замглавы АП Сергей Кириенко заверил, что в некоторых поездках Грачёв заменит Путина и воспользуется его дипломатическим иммунитетом. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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