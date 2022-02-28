Участник Comedy club попал под санкции Запада

Участник юмористического проекта Comedy club Дмитрий Грачев попал в санкционный список лиц, чье пребывание в странах ЕС оказалось под запретом.

Консульский центр Финляндии, где актер получал ранее визу ЕС, направил актеру официальное уведомление, что дальнейший въезд Грачева по шенгенской визе с 28 февраля невозможен. Причиной запрета стало его внешнее сходство с президентом РФ Владимиром Путиным и оложительный образ, который актер использовал в выступлениях в Comedy club и съемках ряда фильмов продюсерского центра ТНТ.

Грачеву предложено изменить внешность на документах таким образом, чтобы не возникало внешнего сходства с действующим российским лидером.

Помочь артисту в реализации своего права посещать иностранные государства пообещали в Администрации Президента. Замглавы АП Сергей Кириенко заверил, что в некоторых поездках Грачёв заменит Путина и воспользуется его дипломатическим иммунитетом.

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