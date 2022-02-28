Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине

Аналитик Билл Пауэлл из Америки уверен, что военная спецоперация

на Украине завершится победой России. Об этом эксперт написал в Newsweek. Аналитик

считает, что Владимир Путин не знает, что такое поражение так как всегда ставит четкие, достижимые цели перед своей армией.

“Операция Z” завершится, считает Пауэлл, когда

будет захвачена украинская столица. Идти российским войскам дальше Киева смысла

уже не будет, так как сопротивление прекратится.

Эксперт, ссылаясь на данные разведки США, утверждает, что

в скором времени на Украине будет сформировано новое правительство. Во главе

страны окажутся дружественные России лица. Таким образом, говорит Билл Пауэлл,

ситуация урегулируется.

Пауэлл подчеркнул, что за два десятилетия в кресле

российского президента Путин преуспел в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму. Нынешняя

инициатива лидера России на Украине будет мало чем отличаться.

Напомним, “Операции Z” – это специальная военная

операция, призванная защитить Донбасс. По словам Владимира Путина, у России нет

желания оккупировать Украину. Как сообщает отечественное Минобороны, удары наносятся

только по военным объектам, городам Незалежной ничего не угрожает.