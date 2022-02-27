 

Там ждет мама!

27.02.2022, 22:20, Разное
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Не дайте себя победить. Это ваша жизнь поставлена на карту.

Дорогие земляки! Российские граждане! Отечество в опасности!

Все, чем мы дорожили: мир, жизни наших детей, здравый смысл, — мы можем потерять не только для настоящего, но и для будущих поколений.

Враг РФ не за ее границами. Он в нашем доме. Он распоряжается нашими судьбами, свободой и достоинством с не виданным доселе цинизмом.

Ложь и агрессия стали государственной идеологией. Одураченные пропагандой, презрением к собственному и до недавних пор братскому украинскому народу, мы стали заложниками муляжа национальной скрепы.

Решение начать боевые действия в грандиозном масштабе имеет одну цель — наглой провокацией разобщить народ РФ в угоду безумным амбициям нашего руководства.

Мы все причастны к этой трагической и антигуманной истории.

Перестаньте верить кремлевским лжецам. Они не читают ваших протестов, они не слышат аргументов. Их не интересует ничего, кроме сохранения власти. Над вами.

Эта «спецоперация» не против Украины и ее народа. Она против нас!

Выключите российские телевизоры, не слушайте кремлевской пурги. Не дайте себя победить. Это ваша жизнь поставлена на карту. «Бери шинель — пошли домой!» Там ждет мама.

Юрий Рост

Источник: Новая газета



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