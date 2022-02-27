Яйцо и бумажное полотенце: маска всего из двух компонентов очистит кожу и поры

На кожу влияет огромное количество факторов: макияж, пыль, грязь, сухость, ультрафиолетовые лучи и т. д. Поэтому очень важно очищать кожу лица. Ведь если вы хотите иметь сияющую и здоровую кожу, то делать это необходимо ежедневно. Со временем выработка коллагена замедляется. Кожа начинает стремительно стареть. Предлагаем вам рецепт маски, которая поможет очистить кожу, а также избавит от прыщей.

Всего лишь два ингредиента

Совершенно незачем ходить по дорогим салонам красоты, если можно сделать отличную процедуру в домашних условиях. После нее ваша кожа станет более здоровой, сияющей и молодой. Маска готовится только из натуральных ингредиентов без добавления химических препаратов. Итак, возьмите яйцо и бумажное полотенце. Приготовьте две небольшие емкости. Разбейте яйцо и отделите желток от белка.

Маска для очистки пор

Взбейте по очереди желток и белок. Если у вас есть пигментные пятна, то к белку можно добавить несколько капель лимонного сока. Необходима глубокая очистка кожи? Тогда вместо сока лимона добавьте растолченный активированный уголь. Вы сможете глубоко очистить кожу, одновременно не пересушивая ее.

Перед началом процедуры протрите лицо ватным диском, смоченным в воде или любом очищающем средстве. Поры станут более расширенными. Теперь берем силиконовую кисточку и наносим на лицо белковую массу. Избегаем области вокруг глаз и бровей.

Берем бумажное полотенце и прикладываем к лицу, на маску. Оставьте на десять-пятнадцать минут. Когда маска подсохнет, аккуратно снимите с лица бумагу.

Если кожа жирная, то промойте ее водой. Белок слегка подсушит и сузит поры.

Если у вас комбинированная или сухая кожа, нанесите маску из желтка на пять минут. Это позволит увлажнить и напитать кожу.

Такую процедуру необходимо проводить один-два раза в неделю, желательно перед сном. В заключение нанесите любимый питательный крем.