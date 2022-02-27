Развод с Ким Кардашьян: Канье Уэст отказался от всего, что наговорил бывшей в соцсетях

Ким Кардашьян уже с нетерпением ждет, когда освободиться от брачных уз с Канье Уэстом. Причин тому предостаточно. Но главная из них – неадекватное поведение Уэста: Канье то признается бывшей в любви, то пишет резкие высказывания в ее адрес и угрожает расправой новому возлюбленному Кардашьян Питу Дэвидсону. Скриншоты этих сообщений Ким сохранила и передала суду. Если судьи примут их к рассмотрению, это окажет положительное решение по ходатайству Кардашьян, поданному еще в декабре этого года. Тогда Ким попросила ускорить бракоразводный процесс, отделив вопросы опеки над детьми и имущества от ее семейного статуса.

В ответ на предоставленные суду скриншоты, Уэст подал встречные юридические документы, в которых заявил: Ким не сможет доказать, что язвительные посты в социальных сетях о ней и бойфренде Пите Дэвидсоне написаны именно им.

Ким утверждает, что прочитала в интернете что-то якобы написанное Канье, и характеризует эти сообщения в своем заявлении как дезинформацию. Ким нужно было предложить посты в социальных сетях в качестве доказательства и подтвердить, что посты были написаны Канье, – говорится в документах.

Ранее Канье утверждал, что готов дать развод бывшей, если та выполнит три условия. Уэст потребовал, чтобы в судебном порядке было установило “право на возмещение ущерба”, в соответствии с которым любой из сторон будут “возмещены причитающиеся деньги” в случае смерти одного из них. Однако адвокат Ким заявил, что это условие не является необходимым, учитывая добрачное соглашение. Так же Канье хочет запретить Ким переводить активы из любого созданного ими траста. Ким также назвала это условие “ненужным”, поскольку согласно брачному договору их активы разделены. Кроме того, Уэст настаивает на том, чтобы Ким отказалась от супружеских привилегий до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение об их собственности и опеке над четырьмя детьми. Отсутствие супружеских привилегий означает, что все их общение будет частью судебного протокола.

Напомним, первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись после семи лет брака появились в январе 2021 года, а уже в феврале подтвердились официально.