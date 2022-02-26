 

Роскосмос создаст ракету для полёта на Марс на базе «Царь-танка»

26.02.2022, 12:51, Разное
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Госкорпорация «Роскосмос» приступала к созданию сверхтяжёлого межпланетного носителя «Царь-ракета». Ракета будет создана на базе «Царь-танка», построенного в Российской империи в годы Первой мировой войны. 

«Хорошо известно, что родоначальниками современной космонавтики были наши учёные – Константин Циолковский, Сергей Королёв и многие другие, но многие изобретения русских инженеров на десятилетия опережали своё время. Недавно мы с коллегами изучали проект «Царь-танка» 1914 года. Он был создан Николаем Лебеденко, это просто вершина инженерной мысли. Именно на базе «Царь-танка» мы сконструируем «Царь-ракету», на которой российские космонавты отправятся на Марс», – заявил Рогозин.

На создание ракеты из федерального бюджета выделено 30 миллиардов рублей. Проект должен быть разработан через два года, запуск марсианской экспедиции запланирован на 2035 год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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