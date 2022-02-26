«Наше государство ведет себя, как зарвавшийся гопник!»

Российские музыканты, артисты, художники, режиссеры — о войне, которой не может быть.

С раннего утра все аккаунты и мессенджеры — о том, что происходит к западу и югу от Белгорода. Лента полна криков: «Нет войне!», а то похлеще, на букву «х». Кроме этих двух слов, больше пока мало что говорят, потому что — шок, трагедия, паралич. Или просто молчат, так это все страшно.

Правильные слова, которые нашлись у известных музыкантов и артистов, «Новая» собрала в этой подборке. Главный тезис: «Мы не враги другу! Войне оправданий нет! Начните переговоры!»

Павел Лунгин,

режиссер

— Мы проснулись в мире, который изменился — представить себе, что идет война между Россией и Украиной невозможно.

Этого не должно быть, и это надо всеми силами остановить.

Нет ничего ценнее человеческой жизни.

Мне кажется, надо неотложно вступать в переговоры. Переводить конфликт на дипломатический уровень.

Нет ничего ужаснее братских войн и конфликтов, они кровавые. Они безнадежные.

Группа «Порнофильмы»:

Группа «Порнофильмы». Фото: соцсети

— Эта агрессия — личная инициатива Владимира Путина, который пытается реализовывать свои военные и имперские амбиции и совершенно оторван от простого народа. Мы уже устали постоянно искать везде врагов. Это устаревший нарратив еще советской пропаганды. Мировоззрение выходцев из КГБ совершенно не созвучно современному положению вещей. Это мировоззрение всячески тормозит естественное развитие и пытается как можно дольше задержать всех нас в прошлом. Мы не хотим жить в мире, в котором нужно лишь постоянно с кем-то воевать, обосабливаться и скалиться, все туже затягивая пояса. Мы хотим жить в мире, в котором можно дружить и помогать друг другу развиваться и процветать!

Мы говорим об этом публично, потому что считаем, что не имеем права молчать в такие острые моменты. Мы считаем, что это касается каждого из нас. Такая человеконенавистническая политика просто неприемлема.

Мы — граждане России, и мы категорически не согласны с агрессивными нападками на наших соседей.

Мы не хотим ассоциировать себя с теми людьми, которые сегодня сидят в руководстве нашей страны, и их больными идеями. Нам стыдно, что наше государство ведет себя как зарвавшийся гопник.

Ни мы, ни огромное количество россиян не поддерживаем весь этот ужас, который пытаются творить якобы от нашего имени, и очень хотим, чтобы пацаны и девчонки из Украины почувствовали нашу поддержку и любовь в столь тяжелый период!

Мария Любичева,

группа «Барто»

— Я живу в стране-агрессоре, это очень страшно.

Валерий Меладзе,

певец

— Произошло то, что не могло и не должно было произойти. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Люди не должны погибать, это нужно прекратить.

Максим Галкин

— С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!

Дмитрий Сокол,

группа «Йорш»

— Для нас всех утро 24 февраля стало потрясением. Меня трясет до сих пор. Трясет от бессилия. Я бы очень хотел проснуться еще раз, и чтобы всего этого не было. В директ приходит куча сообщений от моих слушателей из Украины, русских друзей, которые живут в других странах. У всех на уме только одно — тихий ужас и стыд за то, что наши братские народы допустили такое преступление.

Сейчас не имеет смысла разбираться в том, кто прав, а кто виноват. Для войны и смерти нет никаких оправданий. Ни одно логическое обоснование не покроет горе матерей, жен и детей, чьи отцы, мужья и сыновья приедут домой в цинковых гробах.

В декабре я отдыхал в Египте, в гостинице было много русских и украинцев. Помню, как мы сидели, пили чай, шутили и каждый надеялся на то, что напряжение между нашими политиками спадет и мы снова сможем ездить друг к другу в гости как друзья. Я не хочу давать никакую политическую оценку того, что происходит. Мне просто больно, по-человечески обидно и страшно, страшно за близких и дорогих друзей, страшно от того, что непонятно, чего ожидать дальше. Это ужасная трагедия, за которую будем платить мы и наши дети. Я очень хочу закрыть глаза и проснуться, очень хочу, чтобы это все было всего лишь страшным сном. Держитесь, дорогие! Мы не враги друг другу.

Сергей Лазарев,

певец

— Неделю назад мой семилетний сын проснулся ночью в слезах. Когда я спросил, что случилось, он ответил: «Папа, я боюсь войны!» Я сказал: «Солнышко, ну что ты, не переживай, успокойся, войны не будет. И вот сегодня началась настоящая война! Что же вы творите? Я сам реву, как мальчик, сейчас, потому что <заколебало>, что сильные мира сего продолжают мериться вооружениями. А жизнь одна, и она проходит. Никто вот уже много лет не может выдохнуть и запланировать что-то на завтра, потому что у политиков другие планы. Пожалуйста, остановитесь все разом! Скажите стоп, сядьте за стол переговоров. Дайте людям жить! Никто не поддерживает войну. Я хочу, чтобы мои дети жили в мирное время! Я хочу жить и творить в мирное время! Нет войне!

Дмитрий Шагин,

художник

— Это, конечно, трагедия. В РФ у каждого второго украинские корни. У меня, например, они есть. Поэтому я считаю, что убивать украинцев — это убивать самих себя.

Важно сказать нет этому кошмару, потому что если люди не хотят войны, то ее и не должно быть. Мы не хотим, украинцы не хотят. Я уверен, что даже многие военные не хотят, они просто выполняют приказ. У всех родители, дети, бабушки-дедушки. Никто не хочет им смерти. А как может идти война, которой никто не хочет? Я не понимаю, это абсурд какой-то. И очень кровавый абсурд.

Татьяна Лазарева,

ведущая

— Мне пишут в директе и украинцы, и русские. Украинцы пишут: «Скажите русским, что мы против войны». Русские пишут: «Передайте всем украинцам, что мы против войны».

Леонид Барац,

актер, сценарист

— Призывать остановиться бессмысленно. Определять то, что происходит — не хочется и нет сил. Хочу попросить российских солдат не стрелять в гражданское население. Там живут люди, там живут мои дети, мои родители. Не стреляйте в мирное население, не стреляйте в гражданские объекты.

Вадим Абдрашитов,

режиссер

— Я глубочайшим образом переживаю по поводу того, что сегодня происходит. Тем более, не понимаю, никто не понимает, чем это все может закончиться.

И эта полнейшая непредсказуемость внушает людям ужас и напряжение. Мы не знаем, что будет уже сегодня, через час. Движущие силы, определяющие наше настоящее, настолько не отформатированы… Кто мог бы еще полгода назад сказать, что подобная война в принципе возможна, что допустимо наших современников подвергнуть таким испытаниям.

Единственная надежда на диалог людей, не пушек.

Макс Корж

— Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающие друг друга и на 100% готовые соседствовать мирно, снова разделены войной.

Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, неважно, где ты живешь. Всё то привычное, что мы уже перестали ценить, станет для нас лишь воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не хотят войны. Мир Украине!

Максим Покровский,

группа «Ногу Свело!»

— Никакая идея, никакая цель не стоят даже одной человеческой жизни. Констатирую, что справиться со своей задачей моему поколению не удалось, как не удалось обойтись без жертв. Жертв, возложенных на алтарь непонятно какого Бога. Не моего Бога.

Санкции, отмены виз, неминуемая стагнация (да что там стагнация, марш-бросок назад) — всё это крайне пренеприятно, но, в конечном итоге, наверное, можно пережить. Но мальчишку в цинковом гробу, русского, украинского, любой другой национальности его мать не переживёт.

Остановитесь!

Олега Ягодин,

группа «Курара»

— Это третья мировая, где проиграли уже все, все мы, обычные люди, независимо от того, кто какой флаг прилепил на аватарку. Нельзя воевать, призывать воевать, значит призывать насиловать, грабить и срать где попало. Много красивых и суровых слов и с той, и с другой стороны, все вранье. Я поддерживаю каждого человека на Украине, на Донбасе, в Ливии, в Афганистане, в Белоруссии, в Зимбабве, в Казахстане, каждого человека, который видит, как взрывается соседний дом или кому прилетело в щи полицейской дубиной. Нет войне, занимаемся любовью и профессиональной деятельностью, для этого надо выходить на улицы, ничего не поделаешь.

Данила Поперечный

— Можно по-разному относиться к нашей власти, кто-то ее выбирал, кто-то нет. Но реальность такова, что сейчас это наше правительство, это наш действующий президент, это его действия и его решения. И пока политики нашей страны заикаются, дрожат и с трясущимися руками не могут ничего, кроме как послушно кивать, ответственность за хоть какие-то слова ложится на нас. Президент Украины призывает высказываться артистов, музыкантов, блогеров и стендаперов, потому что, видимо, больше некому.

В Украине живут моя мама, мой младший братик, мои друзья. Я заканчивал там школу, я жил там много лет. Киев — это родное для меня место. Владимир Владимирович Путин! Мы против войны. Мы против военных действий в любом виде. Я не верю, что в современном мире, какая бы ситуация ни сложилась, эти методы единственные методы, которыми можно разрешить ситуацию. Я не верю, что происходящему есть оправдание.

Пожалуйста, не надо войны!

Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай»

— Ансамбль «Несчастный Случай» категорически осуждает агрессию Российской Федерации по отношению к Украине. Мы стопроцентно уверены, что заявления властей о том, что путём этих действий РФ восстанавливает историческую справедливость и защищает братьев-славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских амбиций. За последние годы весь мир, в том числе и люди, усердно голосовавшие за нашу нынешнюю власть, убедились, что каждое ИХ слово является ложью. Сначала они врали, что не собираются посягать на Крым, а через год-другой его аннексировали. Врали, что не будет изменения пенсионного возраста — и тут же его поменяли. Лгали в глаза всем, что не собираются нападать на Украину, ещё и мерзко подхихикивали, мол, «ну и где же наше вторжение, господа паникёры?», и вот — вторглись.

Мы обращаемся к вам, люди, развязавшие войну. Остановитесь! Позора с себя вы уже никогда не смоете, не надейтесь. Но можно хотя бы избежать дальнейшей гибели людей. Остановитесь! Начните переговоры, если в вас осталось что-то человеческое…

Борис Гребенщиков

— Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они — позор России.

Евгений Федоров,

группа Tequilajazzz

— Кто-то хочет попасть в будущие учебник со всевозможными эпитетами, характерными для серии «ЖЗЛ». Надеюсь, учебники будут правдивее нынешних, и в них так и будет записано: «империя, построенная на лжи», «манипуляции народным сознанием», «баснословные затраты на бесстыдную пропаганду» и, конечно же, «позорная война».

Вася Обломов

— Война РФ против Украины — это ужас, стыд и позор. Украина не представляет никакой угрозы для России. После «Майдана» Украина дважды выбрала себе на выборах президента (причем разных) и имеет полное право жить так, как считает нужным. Я не верю заявлениям Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью «нацистов» и нуждается в том, чтоб его «освободили».

Ян Шенкман, Лариса Малюкова

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