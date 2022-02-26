Мнение: О поехавшем кукухой… Горе России, горе!



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Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша… ©

Нет, ну вот реально, что они там курят? Или вдувают, нюхают, употребляют, впарывают, вкалывают…

Ну ведь тут — два в одном. И лютый бред, и «оговорочки по Фрейду»…

Сами посмотрите.

Сюда.

Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями… Националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов…

Ох… Автор слов тут явно вдохновлялся мухоморами, либо чем-то позабористее. Операция «внедрение», ага. Секретная, давняя, успешная. Что же до «националистических формирований», о боестолкновениях с которыми говорится, то тут возможна двоякая интерпретация. Если имеются в виду запрещённые в России добровольческие батальоны «Айдар», «Азов», «Донбасс», «Днепр» и т.п., широко известные с 2014 года, то многие из них входят в ВСУ вполне официально, в качестве отдельных подразделений (некоторые — в состав сил МВД). Однако совокупная численность там невелика — в общей сложности до 10 тыс. чел. Могут ли они организовать полномосштабное вооружённое сопротивление по всей стране двадцатикратно превосходящим их силам «вторжения»? Тут нужно либо травку бросать, либо признавать, что уровень боевой подготовки «наиболее боеспособных частей» ВС РФ до обидного невысок. А если речь о силах территориальной обороны, формирование которых только начато в январе 2022 года, то численность их кадрового состава опять же не превышает 10 тыс. чел. (ещё 120 тыс. чел. — это полуобученные резервисты, когда-то служившие в армии, но с тех пор многое позабывшие. И толком так и не отмобилизованные. Уж если эти «партизаны» способны на равных противостоять российским БТГ, состоящим сплошь из хорошо тренированных контрактников, то, кажется, главу российского Минобороны Сергея Шойгу надо снимать с должности и судить военным трибуналом «по законам военного времени»…

Опять же «заградотряды»… Первая «оговорочка», ведь по официальной версии, заградительные отряды не сидели в окопах с пулемётами позади регулярных частей Красной Армии, а всего лишь в оперативном тылу выявляли военнослужащих, дезертировавших или ушедших в самоволку. После чего их расстреливали без суда отечески пожурив, возвращали обратно на позиции. Бывший директор ФСБ России никак не может этого не знать. Ну и на второе — уж либо националистическая пропаганда среди военных в одном окопе с ними, либо сидение с пулемётами у них за спиной. Объединить это можно лишь в тяжёлом наркотическом бреду.

Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов… По сути, они действуют так же, как и террористы во всём мире, – прикрываются людьми…

Вот интересно, а кто это сказал в 2014 году: «Мы будем стоять за спинами их женщин и детей, не впереди, а сзади и пусть они попробуют стрелять»? Правду говорят, вещества влияют на мозговую деятельность, и память в том числе!

Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины…. Берите власть в свои руки . Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве…

Про «шайку наркоманов» — это, похоже, вторая оговорочка по Фрейду. «У кого что болит», как известно. А если послушать пятничное выступление главы МИДа, все байки о коксе как-то сами собой перестают казаться настолько… байками.

Но вот сам этот призыв к украинским военным. Волей-неволей слышатся в нём истеричные нотки. Такое чувство, что ждали совсем другого. Искренне верили в собственные байки о том, что «украинская армия чудовищно деморализована», и что «по-настоящему воевать и идти на серьёзные потери Вооружённые силы Украины в целом неспособны». Верили, что нынешний президент Украины, «комик» Владимир Зеленский, быстро отпразднует труса и сбежит от тягот войны. Убедили себя в этой вере…

А теперь пришло болезненное похмелье. Которое приходится заглушать новой дозой.

И это вот позорище — управленческая «элита» России! Слов нет…

Говорят, когда Господь решает наказать человека, Он лишает того разума. А когда хочет наказать страну, лишает разума всех её правителей…

#Россия обречена?

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