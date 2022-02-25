 

«Засилье частной собственности убивает экономику»: Чубайс возглавит Чрезвычайный комитет по деприватизации

25.02.2022, 18:11, Разное
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен председателем Чрезвычайного комитета по деприватизации, задачей которого является ликвидация в стране неэффективных предприятий из частного сектора экономики. По словам топ-менеджера, засилье частной собственности убивает экономику, а предприниматель не оправдал возложенных на него надежд.

«Всё это нынешнее состояние экономики, все эти бесконечные частные собственники заводов, газет, пароходов – всё это появилось тогда, в 90-е. Тогда мы верили, что предприниматель своими руками сможет построить процветающую экономику и новое общество. Но вместо этого они лишь дербанили советское наследство, губили страну и набивали карманы, скупая на неправедно нажитые деньги виллы и яхты. Пришло время признать старые ошибки и исправить их. Пора вернуть Родине то, что оказалось для вас непосильной ношей», – прокомментировал своё назначение Чубайс.

Комитет по деприватизации, созданный из представителей госпредприятий, Минэкономразвития, Минфина и Центробанка, получит право арестовывать от 50 до 100% акционерного капитала предприятий, признанных экономически неэффективными, и передавать их под управление государственных фондов. 

По оценкам экспертов, к 2030 году доля частного сектора в российской экономике должна будет сократиться с 41% до 11%, а к 2040 году россияне забудут, что такое частный предприниматель. Параллельно с действиями комитета по деприватизации планируется также ввести уголовную ответственность за спекуляции, участие в цеховой деятельности и другие экономические преступления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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