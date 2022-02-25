Дочь Любови Успенской откровенно рассказала об употреблении запрещенных веществ

Дочь певицы Любови Успенской откровенно пояснила об употреблении запрещенных веществ. Татьяне Плаксиной подсыпали их. После этого у нее начались в организме странные реакции.

Два года назад Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в домашнем насилии. Она утверждала, что мать ее не выпускала из дома. Оказалось, что такие заявления Плаксина делала, находясь под воздействием запрещенных веществ.

Сейчас дочь Успенской решилась на откровенное признание в рамках программы «Мужское/Женское». Она впервые пояснила о дружбе с девушкой по имени Таисия, которая и подмешала ей запрещенные препараты. Чем выше была дозировка, тем хуже последствия. Частично Плаксина отдавала знакомой деньги.

Сейчас Любовь Успенская находится в хороших отношениях со своей матерью. Они помирились и живут счастливо. С отцом, который некоторое время назад переехал в США, Татьяна Плаксина не общается. Она готова с ним помириться, если тот оставит в покое ее мать. Перед Успенской дочь также извинилась в рамках передачи за обидные высказывания.

Источник: www.starhit.ru