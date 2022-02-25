Володин заявил о бесславном конце политической карьеры Зеленского
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Володин напомнил, что Зеленский играл президента в популярном сериале “Слуга народа”. Но в жизни оказалось намного сложнее, констатировал спикер.
Председатель ГД прокомментировал готовность британских властей дать президенту и членам правительства Украины убежище. “Что же случилось? Почему такой конец карьеры?” – написал Володин.
К такому итогу Зеленского привели несколько ключевых ошибок, считает Володин. Спикер отметил, что президент Украины сделал ставку на США и Евросоюз и забыл об интересах своих граждан.
“Альянс (НАТО. – прим.ред) стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище”, – констатировал спикер.
Володин напомнил, что Зеленский так и не смог сесть за стол переговоров с главами Донецкой и Луганской республик, хотя обязан был это сделать. “Именно он похоронил Минские соглашения””, – подчеркнул политик.
Кроме того, спикер обратил внимание на угрозы Зеленского вернуть Украине ядерный статус. Подобные заявления говорят о его безответственности, считает Володин.
Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель – демилитаризация и денафикация страны. Российский лидер призвал украинских военнослужащих сложить оружие.
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