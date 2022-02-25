Володин заявил о бесславном конце политической карьеры Зеленского

Володин напомнил, что Зеленский играл президента в популярном сериале “Слуга народа”. Но в жизни оказалось намного сложнее, констатировал спикер.

Председатель ГД прокомментировал готовность британских властей дать президенту и членам правительства Украины убежище. “Что же случилось? Почему такой конец карьеры?” – написал Володин.

К такому итогу Зеленского привели несколько ключевых ошибок, считает Володин. Спикер отметил, что президент Украины сделал ставку на США и Евросоюз и забыл об интересах своих граждан.

“Альянс (НАТО. – прим.ред) стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище”, – констатировал спикер.

Володин напомнил, что Зеленский так и не смог сесть за стол переговоров с главами Донецкой и Луганской республик, хотя обязан был это сделать. “Именно он похоронил Минские соглашения””, – подчеркнул политик.

Кроме того, спикер обратил внимание на угрозы Зеленского вернуть Украине ядерный статус. Подобные заявления говорят о его безответственности, считает Володин.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель – демилитаризация и денафикация страны. Российский лидер призвал украинских военнослужащих сложить оружие.