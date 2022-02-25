 

Володин заявил о бесславном конце политической карьеры Зеленского

25.02.2022, 10:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Володин напомнил, что Зеленский играл президента в популярном сериале “Слуга народа”. Но в жизни оказалось намного сложнее, констатировал спикер.

Председатель ГД прокомментировал готовность британских властей дать президенту и членам правительства Украины убежище. “Что же случилось? Почему такой конец карьеры?” – написал Володин.

К такому итогу Зеленского привели несколько ключевых ошибок, считает Володин. Спикер отметил, что президент Украины сделал ставку на США и Евросоюз и забыл об интересах своих граждан.

“Альянс (НАТО. – прим.ред) стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище”, – констатировал спикер.

Володин напомнил, что Зеленский так и не смог сесть за стол переговоров с главами Донецкой и Луганской республик, хотя обязан был это сделать. “Именно он похоронил Минские соглашения””, – подчеркнул политик.

Кроме того, спикер обратил внимание на угрозы Зеленского вернуть Украине ядерный статус. Подобные заявления говорят о его безответственности, считает Володин.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель – демилитаризация и денафикация страны. Российский лидер призвал украинских военнослужащих сложить оружие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Мнение: ФС “Разморозка” 16-й сезон “Пентаграмма”, 3-я и 4-я серии

27.10 / Эмили Ратажковски ждет ребенка

18.09 / Мнение: Убийца двух девочек задержан

02.07 / Мнение: О похмелье принятых поправок

17.03 / “Я блондинка”: Настя Ивлеева “откупилась” от инспектора ГИБДД анекдотом про ёжика

18.08 / Мнение: Не смогли

15.03 / Лукашенко окружил себя русофобами

23.09 / Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится “жарко”

11.05 / Треть участников праймериз “Единой России” моложе 35 лет

03.11 / Русский механизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика