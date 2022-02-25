Мнение: Стыд

Сегодня мне стыдно за то, что я долго не верил, что такое вообще возможно. Мне стыдно за то, что сегодня на рассвете армии моей Родины вторглась на территорию Украины. Стыдно, что именно моя Родина противопоставила себя не только Украине, но и всему миру.

Простите меня, украинцы!

«Новая газета» — против войны

Обращение Дмитрия Муратова

Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.

Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.

В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.

Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем.

И последнее. Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете.

Дмитрий Муратов,

главный редактор «Новой газеты»,

лауреат Нобелевской премии мира

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Рис. отсюда

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