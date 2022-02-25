Мнение: О непередаваемом испуге… США

Война России с Украиной заставила волноваться и американцев. Или даже чуть ли не в первую очередь американцев. «Америка неожиданно столкнулась с новым опасным кризисом», — считают теперь те, кто отделён от большой войны просторами океана и защищён современной противоракетной обороной + ядерным арсеналом, гарантирующим сокрушительный ответный удар. Казалось бы, в чём тут опасность?

Но в Штатах всё же боятся.

Боятся, что… американцам тоже придётся платить.

«Помимо вызова существующему мировому порядку, возглавляемому #США, и тому, что когда-то было известно как «свободный мир», американцы заплатят цену за российское нападение. Хотя они, в отличие от народа Украины, не подвергаются ракетным обстрелам. Но более высокие цены на бензин и разгон инфляции неизбежны. Нефть поднялась выше 100 долларов за баррель почти сразу после начала наступления русских.

А поскольку российский президент Владимир Путин требовал вывода войск #НАТО из бывших советских государств-сателлитов, присоединившихся к Альянсу, это кризис и для Америки. Да, Соединённые Штаты не будут посылать войска для борьбы с Россией непосредственно на Украине, учитывая, что та, не будучи членом НАТО, не пользуется гарантиями взаимной защиты. Но почти наверняка Вашингтону придётся отправить дополнительные военные подразделения для поддержки своих европейских союзников — обратно на базы, которые они начали покидать 30 лет назад. Прибалтийские страны Латвия, Литва и Эстония внезапно выглядят уязвимыми. И, в отличие от Украины, они являются членами НАТО, которые США обязаны защищать по договору. Существует также возможность финансируемого США повстанческого движения на Украине, что повышает риск прокси-войны между Вашингтоном и Москвой.

В более широком смысле нападение Владимира Путина на Украину является ещё одним вызовом глобальной мощи Америки и концепции свободного и демократического мира, которая умножает американское влияние. Либеральная демократия сейчас сталкивается со страшным вызовом не только со стороны реваншистской России, но и со стороны быстро набирающей силу новой авторитарной сверхдержавы — Китая. При этом, в отличие от времён холодной войны, когда все партии твёрдо стояли в одном строю для борьбы с коммунизмом, собственная демократия Америки пошатнулась. Впервые в её истории бывший президент пытался любой ценой удержаться у власти, что раскололо страну, и до сих пор ткань национального единства США разрушена. А экс-президент Дональд Трамп, объявивший Владимира Путина «гением» во вторник, не устаёт напоминать, что «сфальсифицированные выборы» навязали американцам нелегитимного главу государства.»

Да, этот текст появился на CNN, который ориентируется на Демпартию США и не упускает возможности «лягнуть» республиканского экс-президента Дональда Трампа. Но главное в нём всё же не межпартийные разногласия, на самом деле, довольно скромные, а та нескрываемая растерянность, с которым американский истеблишмент приходит к выводу об окончательном демонтаже такого привычного и удобного миропорядка, сложившегося после «холодной войны». Остановить нарушителя порядка — «путинскую» Россию — уже не получается, хотя «наказать» её ещё можно. Но и это — далеко не бесплатно. А на горизонте всё более явно маячит китайская угроза…

Вообще-то, мир очень много выиграл от окончания «холодной войны», когда колоссальные средства, прежде тратившиеся на бессмысленную гонку вооружений, пошли в развитие технологий. В числе главных бонусов и технологический прогресс, открывший беспрецедентные возможности в первую очередь для беднейших стран мира, и стремительный рост богатства в некогда нищих окраинах планеты. А вот что мы выиграем от начавшегося периода хаоса, дипломатично именуемого «многополярностью»?

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