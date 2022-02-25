 

В Британии пообещали “разрушить” экономику России

25.02.2022, 0:40, Разное
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На официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании появилось заявление, в котором содержится позиция ведомства в отношении России. В частности, там приводятся следующие слова главы британской дипломатии Лиз Трасс:

“Мы не успокоимся до тех пор, пока экономика России не придет в упадок”

Также она выступила со словами поддержки в адрес Украины, Лондон пообещал и дальше оказывать Киеву экономическое и политическое содействие.



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