Мнение: С “этими” у нас не то, что “прекрасной”, вообще – никакой России не будет…



Я сегодня снова за 1937… это какой-то бесконечный дурдом. Сытые, местами успешные, холеные, при бабле люди весь день мне со всех щелей рассказывают, как они против войны. Они же, сюрприз-сюприз, всегда были за Навального. Они же – против допинга. Они же – за велосипедные дорожки. Они же – за все хорошее и против всего плохого. И никогда не приемлют никакой ответственности.

Это кошмар, у нас в стране проблема не в дорогах, и даже не в дураках – в информационной повестке и полном безразличии государства к этим персонажам. Мой, последнее время, любимый эпизод, где в фильме "Хранители" Бэтмен и Весельчак (спать хочу, лень точно искать) – разносят толпу таких вот пацифистов из дробовиков.

Ребят, я не против каких-то разумных вещей, но давайте посмотрим честно – эти, возраст не важен, их уже не спасти, всегда – против НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.

Россия начинает операцию ВКС в Сирии? Вой, крик.

Россия выигрывает операцию ВКС в Сирии – или тишина или гадости.

Россия начинает работать над ЧМ 2018? Вой, крик про пенсионеров и т.д.

Россия проводит ЧМ 2018 – или тишина или гадости.

Наших обвиняют в допинге? Эти всегда поддержат!

Грузия напала – это документально доказано и признано! Эти всегда за агрессора!

Они всегда недовольны что идет снег, что укладывают не так асфальт, что Россия придумала первой вакцину. Им омерзительно самое существование НАС С ВАМИ, но при этом ОНИ ВСЕГДА ГОВОРЯТ ЗА НАС!

Поддержка Навального? Где? Они они до сих пор втирают, что их много и их не слышат!

Нелюди обстреливали Донбасс? Им сегодня стыдно перед украинцами!

Вы знаете, я сам из Казахстана и я знаю, что и раньше там было не сладко, а сейчас вообще не скучно. Но на Украине просто запретили русский язык!

А эти, холенные, довольные – не знающие что это такое – мне рассказывают, что им стыдно перед украинцами? Может ты еще перед ним зиганешь или "Москаляка на гиляку" крикнешь? Кстати, кричали же придурки наши типа актеры – не помогало, нацики все равно их презирали, пинали и посылали!

Нет, ребята – давайте честно: любовь к государству начинается не с попыток его уничтожить, унизить, плюнуть в него? Вы – это позор нашей страны – это правда.

Вы – дай вам волю – развалите все за неделю, как развалили Украину под сладкие речи. Причем, может быть вы этого делать не будете, но вы дадите эту возможность подонкам и ворам – под сладкий лепет про демократию.

Но хуже паразитов бесплатных, есть только гады за государственный счет.

Познер, Ургант, Шпица, Шендерович, Гудков – там сегодня опубликовали список. Они живут за счет государства! Газпрома, Первого канала, радио "Эхо Москвы"!

Вы понимаете – как много у нас работы? И честно, я надеюсь, что пока Путин не ушел – у него дойдут руки.

Причем я не прошу никого сажать, все придумано на их любимом Западе уже давно – называется "волчий билет".

Отберите у них деньги, хотя бы государственные. Покажите их везде и сделайте так, чтобы их за три километра обходили работодатели. Сделайте так, чтобы это было позорно – брать подобных персонажей к себе.

Ей богу, затрахали эльфы и единороги – сил нет.

Тут общемирая жопа начинается, а в тылу сидят сытые дармоеды, которые только и мечтают слить незадорого страну.

Сегодня я злой.

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