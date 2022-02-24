Мнение: Гендерный Ворд, 20 миллионов «не таких» американцев и покорное поколение Z

1. Оказывается, разноцветную повесточку уже успели добавить прямиком в настройки Ворда. Речь идёт о текстовом редакторе Word для Microsoft 365 MSO, версия 2201. Читательница statistiki нашла в разделе «Правописание» настройки «недискриминационного языка»:

https://olegmakarenko.ru/2358048.html?thread=844949024#t844949024

Это к вопросу необходимости импортозамещения — раз, и к вопросу необходимости ввести санкции против Микрософт — два. Пока что ещё Ворд не подчёркивает красным слово «мама», предлагая автозамену на «родитель № 1». Но, знаете, если бы кто пересказал мне 20 лет новости про современную Америку, я бы счёл рассказчика озабоченным фантазёром, которому надо поскорее записываться к хорошему врачу.

2. Историк Сергей Цветков пишет про впечатляющий рост численности населения нетрадиционных американцев:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1909670.html

Gallup сообщает о том, что доля американцев, идентифицирующих себя как «геи, лесбиянки, бисексуалисты, трансгендеры или что-либо ещё негетеросексуальное», выросла до рекордного показателя в 7,1%. За десять лет с 2012 года, когда Gallup впервые стал замерять долю любителей необычных плотских утех, их доля в американском обществе более чем удвоилась. В 2012 году их доля составляла 3,5%, в 2013 – 3,6%, 2014 – 3,7%, 2015 – 3,9%, 2016 – 4,1%, 2017 – 4,5% и в 2020 – 5,6%.

Особо популярно гейство среди самых молодых американцев – каждый пятый (20,8%) представитель «поколения Z», достигший совершеннолетия (1997 – 2003 г.р.), идентифицирует себя как представитель LGBT.

Наиболее популярным выбором среди нетрадиционных американцев является бисексуализм, причём среди женщин он встречается в три раза чаще. Интересно, что 0,4% американских женщин считают себя «гомосексуалистами», а 0,1% американских мужчин – «лесбиянками».

Результаты исследования основываются на опросах более 12 тыс. совершеннолетних американцев, проводившихся в течение всего 2021 года.

P.S. Да-да, это «чисто природное», а общество и культура тут ни при чём.

И действительно, долгое время нам рассказывали, что 1-2% людей имеют врожденную нетрадиционную ориентацию, с этим ничего не поделать и всё такое, надо смириться и во всём уравнять их с остальными 99%. Мол, жизнь 99% от этого никак не поменяется.

Но, вот, оказывается, что в США речь идёт уже о целых 7% населения. Ладно, предположим, что в страну радужной свободы съехались нетрадиционалы со всего мира, поэтому их там набралось так много. Но 20% среди молодёжи? Это врождённостью уже едва ли объяснишь.

Как уже не раз говорилось, из этих 20% альтернативно-ориентированных подростков большинство относит себя к бисексуалам и на практике либо поддерживает отношения с противоположным полом, либо вовсе не ведёт половую жизнь, что также сейчас в США модно. То есть это вполне традиционные молодые люди, которые записались в ряды LGTV просто из соображений текущей моды или личной выгоды: если в современных США вы относитесь к «угнетаемому» меньшинству, это заметно повышает возможности в учёбе, карьере и социальной жизни. Вас будет сложнее не принять на работу или учёбу, вас будет сложнее отчислить или уволить. Если вы белый, вам будет проще противостоять нападкам со стороны BLM, и так далее — вплоть до столь ценимой многими возможности быть со сверстниками «на одной волне».

3. Виктор Мараховский пишет про американских зумеров (поколение Z, родившихся после 1996 года):

https://t.me/vmarahovsky/2164

Bloomberg, ув. друзья, радует статьёй о том, что с молодёжью что-то не то. Автор бросает в хрупкое лицо зумеров ужасное обвинение в том, что они недостаточно революционны.

Это очень ужасно слышать о людях, наснимавших бомбического контента для тиктока и ютуба столько, что его можно было бы начать смотреть вместе с австралопитеками два миллиона лет назад и не закончить никогда (ибо каждую новую минуту загружается 500 новых часов видосиков). Но тем не менее:

«В последние несколько лет появились признаки того, что молодое поколение стало менее бунтарским. Они дольше живут с родителями и разговаривают с ними по несколько раз в день, учась в колледже. Подростки реже пьют или занимаются сексом, реже гуляют без родителей и реже получают водительские права по сравнению с подростками 40 лет назад. В некотором смысле это хорошо — меньше неприятностей и подростковых беременностей — но это также предполагает меньше экспериментов, любопытства или желания проверять пределы.

Я <…> решил проверить, действительно ли поколение зумеров не внушает надежд. Оказалось, нет — оно внушает массу надежд. В частности:

– согласно опросу 2019 года, 51% зумеров считают, что они креативней предыдущих поколений. В частности, 55% из них находят интернет более креативным пространством, чем офлайн, а 56% имеют приложения, в которых выражают себя креативно.

– согласно опросу 2020 года, 88,8% молодых людей в Великобритании считают себя креативными.

…Иными словами, ув. друзья, перед нами загадочная когорта. С одной стороны, она сама говорит, что поголовно креативна, и к тому же может предъявить миллионы лет видосов.

С другой стороны, она живёт с папой/мамой, имеет ниже IQ, секса боится, меньше работает и меньше зарабатывает, и компании передовых стран жалуются на растущий дефицит крутых молодых специалистов (это всё — тоже факты статистики).

А когда вы спрашиваете у гугла прямо – «является ли поколение Z более мотивированным?», гугл так же прямо отвечает: «Это удивительное поколение, в нём столько расового, гендерного и другого разнообразия, что прямо потрясающе, и к тому же оно такое образованное, если считать в дипломах, и к тому же оно не так легко мотивируется деньгами — в общем, прекрасное поколение».