 

Захарова посоветовала решившей помогать Украине в самозащите Британии “отдохнуть”

24.02.2022, 21:45, Разное
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Государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли на фоне ситуации на Украине выступил с предложением помочь стране в самозащите, несмотря на то, что она не является членом НАТО.

Реакция российской стороны оказалась незамедлительной: прокомментировать данное предложение решила официальный представить Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она с иронией посоветовала Великобритании взять паузу в какой либо помощи Украине. По ее мнению, они уже сделали достаточно.

“Вы уже помогли. Отдыхайте”, — выступила с комментарием Захарова.

Напомним, 21 февраля глава России Владимир Путин выступил с экстренным обращения к жителям страны. Он заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже главы ДНР и ЛНР обратились к президенту с просьбой о помощи, после чего он принял решение развернуть военную спецоперацию на Украине, цель которой – прекратить геноцид народа.



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