В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле стала одной из тех звезд, которые отказались приезжать в Крым вскоре после того, как он вошел в состав России. В 2018 году артистка с латвийским гражданством сообщила, что не поедет на полуостров ни за какие деньги, добавив, что совсем не скучает по временам Советского Союза. Некоторые коллеги поддержали решение певицы, но нашлись и те, кто обрушил на нее жесткую критику.

Иосиф Пригожин заявил, что не ожидал такого заявления от аполитичной Лаймы Вайкуле, и попросил ее прекратить приезжать в Россию на заработки. А Эдгар Запашный намекнул, что певица должна быть благодарна СССР, ведь там начиналась ее карьера.

Михаил Ефремов

Ни для кого не секрет, что сегодня Михаил Ефремов лишен свободы передвижения и уж точно не сможет посетить Крым. Впрочем, не находясь актер в тюрьме, он все равно не поехал бы на полуостров. По крайней мере, так он заявлял несколько лет назад.

Михаил Ефремов против поездок туда, где начинал как артист. Звезда сообщала, что откажется от съемок, если они будут проходить в Крыму, потому что не хочет получить запрет на въезд в Украину. После этого признания многие назвали актера предателем.

Андрей Макаревич

Лидер группы “Машина времени” не раз демонстрировал свое резко негативное отношение к возвращению Крыма в состав России. Певец заявлял, что не будет выступать на территории полуострова даже в том случае, если получит разрешение от украинских властей.

Несколько лет назад Андрей Макаревич заявил, что России следовало купить Крым у Украины, и раскритиковал своих поклонников, обрадовавшихся присоединению полуострова. Такие высказывания негативно отразились на репутации и популярности музыканта – на него тут же обрушился гнев россиян.

Лия

Ахеджакова

Лия Ахеджакова входит в число знаменитостей, которые не признают Крым в составе России. Актриса заявляла, что питает к полуострову теплые чувства, ведь там прошло ее детство, но не поддерживает присоединение территорий.

Звезда сравнивала включение Крыма в состав России с воровством жилплощади у соседа и, казалось, дала понять, что ноги ее там не будет. Но не тут-то было. Спустя какое-то время Ахеджакова приняла участие в съемках, которые проходили на полуострове, и похвасталась, что ей там очень хорошо.

Ростислав Хаит

Несколько лет назад основатель “Квартета И” заявил, что участники комического театра откажутся от выступлений в Крыму. Хаит выразил свое уважения жителям полуострова и напомнил, что является гражданином Украины. В Одессе у Ростислава живут близкие родственники, поэтому он, как и многие другие знаменитости, опасается возможных проблем с въездом в страну.